Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был родственником жертв

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и двух ее дочерей в Ульяновске, оказался родственником своих жертв. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированного источника.

По данным агентства, 38-летний мужчина, подозреваемый в расправе, был племянником убитой женщины. Он приехал в гости из Альметьевска. Как уточнил источник, нападавший уже был ранее судим – в 2009 году его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч 1 ст 111 УК РФ). В качестве наказания суд назначил ему принудительное лечение, которое тот проходил в Альметьевске.

Напомним, трагедия разыгралась в квартире одного из домов Заволжского района Ульяновска накануне вечером. По версии следствия, мужчина, вооруженный сигнальными пистолетами, приспособленными для стрельбы боевыми патронами, расстрелял 48-летнюю женщину, двух ее дочерей 11 и 15 лет, а также ранил 17-летнего сына, который смог дать нападавшему отпор и сбежать. Завершив расправу, преступник покончил с собой. Отец семейства в момент трагедии отсутствовал дома, а потому остался жив.

Убийца страдал рядом психических заболеваний и ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все детали случившегося.