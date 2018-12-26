В Дагестане экс-начальник ГИБДД пойдет под суд за избиение водителя

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД по Буйнакскому району республики передано в суд. Полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Следствием установлено, что 2 октября этого года полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, на своем автомобиле в Буйнакске преградил дорогу "Газели".

Как рассказал представитель СК, обвиняемый, используя ненормативную лексику, потребовал от водителя представить документы на транспортное средство и водительское удостоверение, извлек ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на проезжую часть. Также правоохранитель нанес водителю несколько ударов.

После случившегося полицейский был уволен, в отношении него возбудили уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в суд.