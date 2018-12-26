На пилораме в Вологодской области погиб рабочий

В Бабаевском районе Вологодской области на пилораме погиб рабочий. По факту ЧП следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, трагедия произошла на объекте, расположенном недалеко от деревни Никольское. Погибший 25-летний мужчина работал на ленточной пилораме, при распиливании бревна он встал на него ногами и поскользнулся. В результате падения рабочий получил смертельную травму. Его тело было обнаружено 25 декабря в производственном помещении.

Как уточнили следователи, мужчина был официально трудоустроен с октября 2018 года на должность рамщика. Согласно документам, предъявленным работодателем, погибший прошел инструктаж по технике безопасности.

Следователи проводят проверку. По ее итогам происшествию будет дана юридическая оценка.