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26.12.2018 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На пилораме в Вологодской области погиб рабочий

В Бабаевском районе Вологодской области на пилораме погиб рабочий. По факту ЧП следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального СК.

В Иркутске рабочий погиб в лифте на кондитерской фабрике

По данным ведомства, трагедия произошла на объекте, расположенном недалеко от деревни Никольское. Погибший 25-летний мужчина работал на ленточной пилораме, при распиливании бревна он встал на него ногами и поскользнулся. В результате падения рабочий получил смертельную травму. Его тело было обнаружено 25 декабря в производственном помещении.

Как уточнили следователи, мужчина был официально трудоустроен с октября 2018 года на должность рамщика. Согласно документам, предъявленным работодателем, погибший прошел инструктаж по технике безопасности.

Следователи проводят проверку. По ее итогам происшествию будет дана юридическая оценка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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