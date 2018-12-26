В Крыму озвучили способ предотвращения эскалации в Керченском проливе

Керченский пролив был и остается свободным для судоходства, а для предотвращения эскалации официальному Киеву достаточно не нарушать межгосударственные соглашения, принятые между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

- Керченский пролив остается открытым, пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций, читайте документы, которые вы подписывали в свое время с Российской Федерацией и хотя бы их придерживайтесь, - сказал Константинов. - Когда отправляете корабль, снимите трубку и предупредите. Это совершенно простые вещи.

Вместе с тем, по мнению крымского спикера, Киев как раз устраивает ситуация постоянной напряженности, натянутости в двусторонних отношениях, поскольку руководство Украины является "провокаторами по сути".

Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что его страна не намерена и впредь отказываться от прохода военных кораблей через Керченский пролив. Эту позицию Турчинов назвал принципиальной, подчеркнув, что нельзя медлить с новым походом. Украинский политик также предложил представителям НАТО, ОБСЕ и других международных организаций подняться на борт кораблей ВМСУ во время нового похода.

25 ноября три корабля ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив пограничный режим РФ. В результате провокации два катера и буксир были остановлены и доставлены в один из российских портов. Находившиеся на борту украинские военные моряки арестованы до 25 января 2019 года. Официальный Киев использовал инцидент для введения ы стране военного положения и отмены выборов в приграничных регионах.