Новости

В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании 14:29
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года 14:25
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники 14:22
Актер из "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" попался на педофилии 14:22
Бучневич - игрокам "молодежки": Слушайте Брагина и будете в медалях 14:19
Школьники УрФО остались дома из-за морозов 14:18
Минобороны провело успешный запуск комплекса "Авангард" 14:15
На Украине "борщевой набор" за год подорожал в 2,5 раза 14:10
В Крыму озвучили способ предотвращения эскалации в Керченском проливе 14:03
МИД РФ призвал западных кураторов удержать Киев от новых провокаций 13:52
Памфилова предложила сократить участие учителей в работе избиркомов 13:46
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию 13:45
Более 90% россиян уверены в способности армии отразить военную угрозу 13:44
Руководитель антиэкстремистского главка МВД подал в отставку 13:41
В Севастополе молодые учителя получат прибавку к зарплате 13:40
Полиция на Урале не нашла пропаганды в детских рисунках о толерантности 13:34
Омбудсмен по Нижегородской области госпитализирована после ДТП 13:33
В центре Лондона установили Бабу-Ягу из Смоленска 13:33
Под Самарой при пожаре в административном здании погиб мужчина 13:20
Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку в Ижевске 13:15
В Москве подняли штрафы за неоплаченную парковку 13:07
В списки невыездных за год попала 261 тысяча жителей Кубани 13:07
Песков: В Кремле не ведут работу по анализу Конституции 13:06
В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке 13:00
Проект новой РСЗО корабельного базирования создан в России 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 14:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму озвучили способ предотвращения эскалации в Керченском проливе

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Керченский пролив был и остается свободным для судоходства, а для предотвращения эскалации официальному Киеву достаточно не нарушать межгосударственные соглашения, принятые между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: На заявления об уничтожении Крымского моста нельзя не реагировать

- Керченский пролив остается открытым, пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций, читайте документы, которые вы подписывали в свое время с Российской Федерацией и хотя бы их придерживайтесь, - сказал Константинов. - Когда отправляете корабль, снимите трубку и предупредите. Это совершенно простые вещи.

Вместе с тем, по мнению крымского спикера, Киев как раз устраивает ситуация постоянной напряженности, натянутости в двусторонних отношениях, поскольку руководство Украины является "провокаторами по сути".

Напомним, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что его страна не намерена и впредь отказываться от прохода военных кораблей через Керченский пролив. Эту позицию Турчинов назвал принципиальной, подчеркнув, что нельзя медлить с новым походом. Украинский политик также предложил представителям НАТО, ОБСЕ и других международных организаций подняться на борт кораблей ВМСУ во время нового похода.

25 ноября три корабля ВМСУ устроили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив пограничный режим РФ. В результате провокации два катера и буксир были остановлены и доставлены в один из российских портов. Находившиеся на борту украинские военные моряки арестованы до 25 января 2019 года. Официальный Киев использовал инцидент для введения ы стране военного положения и отмены выборов в приграничных регионах.

Власть Безопасность Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 марта
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года