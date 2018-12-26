В Севастополе молодые учителя получат прибавку к зарплате

Молодые педагоги Севастополя со следующего года начнут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 5000 рублей. Такое решение принято сегодня на заседании городского правительства.

- Это позволит привлечь новое поколение педагогических работников в систему образования, повысит социальный статус молодых специалистов, - считает директор департамента образования Севастополя Игорь Белозеров.

Доплату смогут получить 222 молодых педагога, которые уже работают в образовательных учреждениях Севастополя, при условии, что они впервые трудоустроены по специальности. А также те, кто начнет работать в будущем году.

Ранее была также установлена надбавка для молодых медиков. 5000 рублей в месяц будут получать севастопольские врачи и 3000 рублей - средний медперсонал. На доплату могут претендовать специалисты в возрасте до 35 лет, впервые поступившие на работу в медучреждения не позднее года после окончания учебы. Надбавка будет выплачиваться в течение трех лет.