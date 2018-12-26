Новости

В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании 14:29
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года 14:25
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники 14:22
Актер из "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" попался на педофилии 14:22
Бучневич - игрокам "молодежки": Слушайте Брагина и будете в медалях 14:19
Школьники УрФО остались дома из-за морозов 14:18
Минобороны провело успешный запуск комплекса "Авангард" 14:15
На Украине "борщевой набор" за год подорожал в 2,5 раза 14:10
В Крыму озвучили способ предотвращения эскалации в Керченском проливе 14:03
МИД РФ призвал западных кураторов удержать Киев от новых провокаций 13:52
Памфилова предложила сократить участие учителей в работе избиркомов 13:46
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию 13:45
Более 90% россиян уверены в способности армии отразить военную угрозу 13:44
Руководитель антиэкстремистского главка МВД подал в отставку 13:41
В Севастополе молодые учителя получат прибавку к зарплате 13:40
Полиция на Урале не нашла пропаганды в детских рисунках о толерантности 13:34
Омбудсмен по Нижегородской области госпитализирована после ДТП 13:33
В центре Лондона установили Бабу-Ягу из Смоленска 13:33
Под Самарой при пожаре в административном здании погиб мужчина 13:20
Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку в Ижевске 13:15
В Москве подняли штрафы за неоплаченную парковку 13:07
В списки невыездных за год попала 261 тысяча жителей Кубани 13:07
Песков: В Кремле не ведут работу по анализу Конституции 13:06
В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке 13:00
Проект новой РСЗО корабельного базирования создан в России 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В списки невыездных за год попала 261 тысяча жителей Кубани

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Краснодарском крае на сегодняшний день вынесены постановления об ограничении на выезд за границу в отношении почти 154 тысяч жителей региона. Об этом в среду рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото: depositphotos.com
В списке невыездных оказались почти 100 тысяч москвичей

Всего, по данным ведомства, с января по декабрь 2018 года в них оказались более 261 тысячи кубанцев: почти вдвое больше, чем в 2017-м. Правда, свыше 107 тысяч человек уже оплатили долги и поэтому были вычеркнуты из списков невыездных.

По словам специалистов краевого управления, ограничение на выезд за рубеж может быть наложено приставом-исполнителем, прежде всего, по социально значимым категориям задолженностей. Главные среди них - задолженности по алиментным платежам, а также по возмещению вреда, причиненного здоровью, морального вреда, вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, возмещению имущественного ущерба. В таком случае границу закроет невыплаченная по решению суда сумма свыше 10 тысяч рублей. А для других видов долгов "пороговая" сумма составляет 30 тысяч рублей.

Как уже сообщалось, Пограничная служба ФСБ России рекомендовала тем, кто желает на новогодние праздники выехать за рубеж, заблаговременно проверить себя на наличие долга на сайте судебных приставов и как минимум за неделю до предполагаемого выезда решить вопрос с выплатой задолженности и отменой ограничения выезда.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 марта
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года