В списки невыездных за год попала 261 тысяча жителей Кубани

В Краснодарском крае на сегодняшний день вынесены постановления об ограничении на выезд за границу в отношении почти 154 тысяч жителей региона. Об этом в среду рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Всего, по данным ведомства, с января по декабрь 2018 года в них оказались более 261 тысячи кубанцев: почти вдвое больше, чем в 2017-м. Правда, свыше 107 тысяч человек уже оплатили долги и поэтому были вычеркнуты из списков невыездных.

По словам специалистов краевого управления, ограничение на выезд за рубеж может быть наложено приставом-исполнителем, прежде всего, по социально значимым категориям задолженностей. Главные среди них - задолженности по алиментным платежам, а также по возмещению вреда, причиненного здоровью, морального вреда, вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, возмещению имущественного ущерба. В таком случае границу закроет невыплаченная по решению суда сумма свыше 10 тысяч рублей. А для других видов долгов "пороговая" сумма составляет 30 тысяч рублей.

Как уже сообщалось, Пограничная служба ФСБ России рекомендовала тем, кто желает на новогодние праздники выехать за рубеж, заблаговременно проверить себя на наличие долга на сайте судебных приставов и как минимум за неделю до предполагаемого выезда решить вопрос с выплатой задолженности и отменой ограничения выезда.