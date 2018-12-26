Школьники УрФО остались дома из-за морозов

Школьники нескольких городов УрФО не пошли на занятия из-за морозов. Температура воздуха в регионах опустилась ниже тридцати градусов.

Так, в школах Кургана были полностью отменены занятия, как сообщает Общественное телевидение России. Столбик термометра там опустился до двадцати восьми градусов.

Оставил детей дома и департамент образования Ханты-Мансийска. Занятий в первую смену не будет у школьников с первого по девятый класс, во вторую - с первого по седьмой. Температура в Югре - 32 градуса.

Как сообщила администрация Тюмени, из-за низкой температуры воздуха на уроки не пошли школьники второй смены с 1 по 9 класс. Похожее сообщения было опубликовано на сайте мэрии Челябинска - в первой половине дня не учатся 1-9 классы, во второй - 1-7.

По данным Уральского управления гидрометслужбы, из-за арктического антициклона морозная погода сохранится еще на пару дней. В Курганской области столбик термометра будет опускаться до -39, а на остальной территории уральского региона установится минус 22-27 градусов. Позже ожидаются снегопады и повышение температуры.