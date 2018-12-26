"Джульбарс" (1935)

Сюжет. Отряд басмачей нападает на мирный караван. Старик-проводник Шо-Мурад и его внучка Пэри попадают в плен. Пограничникам и верному псу Джульбарсу предстоит победить бандитов и спасти пленников.

Режиссер. Владимир Шнейдеров.

Актеры. Николай Черкасов-Сергеев - Шо-Мурад, Николай Макаренко - пограничник Ткаченко, овчарка Люкс - Джульбарс.

Штрих. Из дневника режиссера: "Материал смотрим на экране. На одном из очередных просмотров присутствует герой картины Люкс... Он, как и полагается хорошо воспитанной служебной собаке, не реагирует ни на самого себя,... ни на коней, ни на актеров. Но, когда на экране появляется его друг актер Макаренко, собачье сердце не выдерживает. Он начинает выражать свои чувства громким, восторженным лаем..."

"Белый Клык" (1946)

Сюжет (по повести Джека Лондона). Горный инженер Уидон Скотт, путешествуя по Аляске, спасает собаку по кличке Белый Клык и берет ее себе. Пес злобен и агрессивен, так как прежний хозяин воспитывал его в жестокости. Пройдет немало времени, прежде чем человек и собака подружатся...

Режиссер. Александр Згуриди.

Актеры. Олег Жаков - Уидон Скотт, восточноевропейская овчарка Джульбарс - Белый Клык.

Штрих. Джульбарс участвовал в Великой Отечественной войне, обнаружил более 7 тыс. мин и 150 снарядов.

"Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики" (1961)

Сюжеты. Браконьеры Трус, Балбес и Бывалый бросают в реку подожженную динамитную шашку, привязанную к палке. Пес Барбос пытается вернуть взрывоопасную палку хозяевам...

В лесном бревенчатом домике Трус, Балбес и Бывалый гонят самогон. В шутку кидают Барбосу смоченный в самогоне сахар. Обиженный пес опрокидывает бутылки и емкости с зельем, хватает змеевик из самогонного аппарата и бежит с ним в лес. Троица пускается в погоню...

Режиссер. Леонид Гайдай.

Актеры. Георгий Вицин - Трус, Юрий Никулин - Балбес, Евгений Моргунов - Бывалый, дворняга Брех - Барбос.

Штрих. "Барбоса" закупили 100 стран мира, он был награжден почетным дипломом Международного кинофестиваля Сан-Франциско и особым призом Лондонского кинематографического общества.

"Ко мне, Мухтар!" (1964)

Сюжет (по повести Израиля Меттера "Мухтар"). Хозяйка намеренно оставляет Мухтара в вагоне поезда. Младший лейтенант милиции Глазычев освобождает пса из вагона, привозит в питомник УВД и начинает дрессировать как служебную собаку. При задержании рецидивиста в Мухтара попадают две пули. Собака больше не может нести службу...

Режиссер. Семен Туманов.

Актеры. Юрий Никулин - младший лейтенант Глазычев, восточноевропейские овчарки Дейк, Урал и Байкал (предоставленные кинологической службой МВД СССР) - Мухтар.

Штрих. Юрий Никулин вставал рано утром, надевал милицейскую форму и отправлялся в питомник. Сам выгуливал и кормил "Мухтаров", которые очень привязались к нему.

"Дай лапу, Друг!" (1967)

Сюжет. Девочка Таня подбирает на улице щенка, который вырастает в красивую и умную собаку. Пес бесконечно предан маленькой хозяйке и однажды спасает ее от гибели...

Режиссер. Илья Гурин.

Актеры. Оля Бабкова - Таня, восточноевропейская овчарка Буран - Друг.

Штрих. Главным после режиссера человеком на съемочной площадке была Лидия Ивановна Острецова - первый в Ленинграде мастер спорта по дрессировке собак, автор нескольких книг о четвероногих друзьях. Именно по ее устным рассказам писатель Юрий Герман создал сценарий кинофильма "Дай лапу, Друг".

"Трое в лодке, не считая собаки" (1979)

Сюжет (по повести Джерома К. Джерома). Джи, Харрис и Джордж отправляются в путешествие на лодке по Темзе, взяв с собой фокстерьера Монморанси. Они планируют путешествовать исключительно мужской компанией, но встречают Энн, Эмили и Патрисию...

Режиссер. Наум Бирман.

Актеры. Андрей Миронов - Джером Клапка Джером, Александр Ширвиндт - сэр Самуэль Уильям Харрис, Михаил Державин - Джордж, фокстерьеры Герцог и Грех - Монморанси.

Штрих. Грех был добрым, но очень глупым псом, за что его невзлюбил Александр Ширвиндт. Он частенько скидывал четвероногого партнера в холодную воду, и в результате Грех простудился. После этого сердце актера смягчилось: он пригласил ветеринара и на собственные деньги вылечил Греха.

"Собака Баскервилей" (1981)

Сюжет (по повести Артура Конан Дойля). В графстве Девоншир умер владелец поместья сэр Чарльз Баскервиль. Недалеко от трупа найдены следы какого-то существа. Сыщику Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону предстоит решить страшную загадку торфяных болот...

Режиссер. Игорь Масленников.

Актеры. Василий Ливанов - Шерлок Холмс, Виталий Соломин - доктор Ватсон, Никита Михалков - сэр Генри, немецкий дог Циклон - Собака Баскервилей.

Штрих. Страшный в фильме Циклон оказался сладкоежкой и торт на день рождения Соломина слопал вместе с коробкой.

"Собачье сердце" (1988)

Сюжет (по повести Михаила Булгакова). Профессор Филипп Филиппович Преображенский задумал пересадить человеческий гипофиз и семенные железы собаке. Бродячий пес Шарик стал подопытным животным. Но уже скоро Преображенскому пришлось пожалеть о содеянном...

Режиссер. Владимир Бортко.

Актеры. Евгений Евстигнеев - профессор Преображенский, Владимир Толоконников - Шариков, дворняга Карай - Шарик.

Штрих. На съемочной площадке Карай стал всеобщим любимцем, но больше всего он общался с Евгением Евстигнеевым. У Владимира Толоконникова общих сцен с псом не было, но однажды он специально пришел на площадку познакомиться со своим "предшественником".