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26.12.2018,  
10:00
Текст:  Антон Валагин

Россия создаст новую ракету

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net БМП-3 с боевым модулем "Эпоха". Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
БМП-3 с боевым модулем "Эпоха". Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Предприятия концерна "Ростех" работают над новой управляемой ракетой "Булат". Комплекс будут устанавливать на перспективную бронетехнику.

Фото: prtrtur / youtube.com
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- Такая работа есть. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу - мы держим эту информацию в секрете, - заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, индустриальный директор кластера обычных вооружений и боеприпасов "Ростеха" Сергей Абрамов.

На форуме "Армия-2017" был представлен перспективный БТР "Бумеранг" с боевым модулем "Эпоха". Модуль богато оснащен как хорошо известным, так и новым оружием. К первому относится пулемет ПКТМ и ПТУР "Корнет", ко вторым - автоматическая пушка ЛШО-57 и малогабаритные управляемые ракеты "Булат" для поражения живой силы и незащищенной техники. Пусковая установка на восемь ракет расположена на крыше модуля. Судя по ее форме и компоновке, кассета с "Булатами" сделана выдвижной и в транспортной положении убирается внутрь башни. Стрельба ракетами ведется в переднюю полусферу с предварительным наведением поворотом всей башни.

Боевым модулем "Эпоха" с двумя типами ракет предполагается также оснастить БМП-3.

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