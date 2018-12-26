Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики

Годовая инфляция в России превысила прогнозные четыре процента и составила с начала года 4,2 процента. Об этом сообщается на сайте Росстата.

А за последнюю неделю, с 18 до 24 декабря, цены в стране выросли на 0,3 процента. Больше всего за неделю выросли на яйца - на 3,5 процента, плодоовощная продукция стала дороже на 2,6 процента, при этом огурцы выросли в цене на 8,1 процента, помидоры - на 5,4 процента, капуста - на 3,7 процента. Пшено подорожало на 1,6 процента, соль - на 0,9 процента.

Окончательные данные по уровню инфляции в 2018 году будут представлены позже.