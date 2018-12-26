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26.12.2018 21:47
Рубрика: Экономика

Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики

Текст: Марина Гусенко

Годовая инфляция в России превысила прогнозные четыре процента и составила с начала года 4,2 процента. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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А за последнюю неделю, с 18 до 24 декабря, цены в стране выросли на 0,3 процента. Больше всего за неделю выросли на яйца - на 3,5 процента, плодоовощная продукция стала дороже на 2,6 процента, при этом огурцы выросли в цене на 8,1 процента, помидоры - на 5,4 процента, капуста - на 3,7 процента. Пшено подорожало на 1,6 процента, соль - на 0,9 процента.

Окончательные данные по уровню инфляции в 2018 году будут представлены позже.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Правительство Росстат
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