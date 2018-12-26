Закон Ростовской области от 25 декабря 2018 № 70-ЗС "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 177 605 631,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 183 723 551,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2020 года в сумме 40 258 206,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного долга Ростовской области в сумме 136 955 088,4 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в сумме 1 871 798,4 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 6 117 919,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) соответственно:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 169 794 240,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 175 248 939,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 177 081 111,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 962 117,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 177 775 146,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 023 012,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2021 года в сумме 47 378 062,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2022 года в сумме 49 737 566,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Ростовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного долга Ростовской области на 2020 год в сумме 142 285 374,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 150 719 899,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области на 2020 год в сумме 2 742 285,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 162 215,5 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 7 286 870,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 526 206,9 тыс. рублей.

3. Учесть в областном бюджете объем поступлений доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Областному закону.

4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Областному закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Областному закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Ростовской области, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет - по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований - по нормативу 10 процентов.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских поселений, муниципальных районов и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области от указанного налога, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Областному закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - государственных органов Ростовской области согласно приложению 6 к настоящему Областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Областному закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Областному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Ростовской области на 2019 год в сумме 1 476 671,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 498 513,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 526 055,1 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области на 2019 год в сумме 17 672 209,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 468 745,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 679 892,3 тыс. рублей.

Предусмотреть в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области бюджетные ассигнования на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением от 15 апреля 2015 года № 2 к соглашению от 26 апреля 2010 года № 01-01-06/06-123 о предоставлении бюджету Ростовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 3 055,8 тыс. рублей ежегодно.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Областному закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Областному закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ростовской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Областному закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Областному закону;

5) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям Ростовской области субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Ростовской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, по объектам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Областному закону.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области индексируются с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных учреждений Ростовской области

Установить, что размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений Ростовской области индексируются с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что субсидии из областного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия";

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

6) организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

7) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

8) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, - на возмещение части затрат на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

9) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

10) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, - на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

11) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, - на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

12) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

13) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, - на возмещение части затрат на реализацию рыбы, выращенной в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

14) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, - на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

15) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), - на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство) или садоводством, или виноградарством, - на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

18) организациям потребительской кооперации - на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

20) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче

воды для орошения сельскохозяйственных культур, в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

22) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах, в рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

23) садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан - на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

24) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

25) телерадиокомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации в рамках подпрограммы "Развитие цифровых технологий" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

26) организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, - на возмещение части затрат на производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий - газет по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

27) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности - гранты на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

28) социально ориентированным некоммерческим организациям - на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций; на реализацию общественно значимых (социальных) программ в рамках подпрограммы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Региональная политика";

29) автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области" - на обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

30) организациям независимо от их организационно-правовой формы - на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

31) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная эко-номика";

32) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

33) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на развитие программы микрофинансирования в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

34) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и обеспечение деятельности пространства коллективной работы "Точка кипения" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

35) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на сохранение имущественного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

36) некоммерческой организации "Гарантийный фонд Ростовской области" - в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

37) Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" - на создание и (или) развитие проекта "Мой бизнес" в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

38) субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства - на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг), в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

39) субъектам малого и среднего предпринимательства - на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

40) Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций "Агентство инноваций Ростовской области" - в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга, регионального интегрированного центра, регионального центра компетенций в сфере производительности труда, в рамках подпрограммы "Инновационное развитие Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика";

41) Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию туризма Ростовской области" - на создание и обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма";

42) студенческим отрядам в Ростовской области - на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде, в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области;

43) молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, - на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и развитием деятельности общественного объединения, в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

44) некоммерческим организациям - на возмещение части затрат, связанных с участием команд Клуба Веселых и Находчивых и их болельщиков в телевизионных лигах Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объединения "Александр Масляков и компания", в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики" государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

45) клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области, - гранты на финансовое обеспечение части затрат в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта";

46) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Областному закону и нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Областному закону;

47) частным дошкольным образовательным организациям для финансового обеспечения получения дошкольного образования - на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на реализацию образовательных программ дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему

Областному закону;

48) организациям железнодорожного транспорта - на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также обучающимися по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, которым устанавливается льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ростовской области;

49) Адвокатской палате Ростовской области - на возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи;

50) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат, понесенных в связи с организацией наставничества при трудоустройстве молодых специалистов в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Ростовской области "Содействие занятости населения";

51) поставщикам социальных услуг - на компенсацию затрат при получении гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

52) социально ориентированным некоммерческим организациям - на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому;

53) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;

54) организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с

использованием сертификата;

55) региональным и местным национально-культурным автономиям - на возмещение части затрат, направленных на обеспечение мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализацию национально-культурных прав граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям;

56) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

57) некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области";

58) организациям, осуществляющим перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, - на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

59) организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - на создание, ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения в рамках подпрограммы "Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Информационное общество";

60) объединениям участников долевого строительства - на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

61) кредитным организациям - на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья на условиях льготного ипотечного кредитования в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

62) Местной религиозной организации православному Приходу кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону Религиозной организации "Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" - на возмещение части затрат, связанных с реставрацией объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс сооружений кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы" (собор - литер А), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 58";

63) объединениям участников долевого строительства - на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности (65 процентов и более), в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

64) инвестору - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

65) организациям воздушного транспорта - на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации;

66) некоммерческим организациям - на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы "Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности"

государственной программы Ростовской области "Молодежь Ростовской области";

67) объединениям участников долевого строительства - для внесения платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках подпрограммы "Стимулирование развития рынка жилья" государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области";

68) телекомпаниям - на финансовое обеспечение затрат по организации трансляций матчей Футбольного клуба "Ростов" на телеканалах в рамках проведения чемпионата России по футболу по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области;

69) организациям и индивидуальным предпринимателям - на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, в рамках подпрограммы "Развитие цифровых технологий" государственной программы Ростовской области "Информационное общество".

2. Установить, что:

1) субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются:

при условии, что получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

при условии, что получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области, за исключением субсидий, указанных в пунктах 50, 53, 54 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в случае возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, и получателей субсидий, указанных в пунктах 45, 49 части 1 настоящей статьи;

при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

при условии, что получатели субсидий, указанные в пунктах 1-28, 30, 38, 39, 42-48, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 64-66, 68, 69 части 1 настоящей статьи, не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

при условии, что получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением субсидий, указанных в пунктах 29, 31-37, 40-44, 49, 51-53, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67 части 1 настоящей статьи;

2) субсидии, указанные в пунктах 1-24 части 1 настоящей статьи, предоставляются при осуществлении получателями субсидий производственной деятельности или ведения личного подсобного хозяйства на территории Ростовской области;

3) субсидии, за исключением субсидий, указанных в пунктах 1-4, 19, 20, 24, 28, 42-45, 49, 56-58, 61, 62, 64-66 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате;

среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в расчете на одного работника):

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы - не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;

для иных юридических лиц (за исключением государственных учреждений) - не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области, за исключением субсидий, указанных в пунктах 23, 51-55 части 1 настоящей статьи;

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;

4) субсидии, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный орган за получением средств;

обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

5) субсидии, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

в случае предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

приобретения у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей части, а также:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения в течение пяти лет приобретаемых основных средств;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества, приобретаемого по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства животноводческой продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

неснижения численности маточного поголовья по итогам первого полугодия текущего года и получения от коровы и (или) нетели теленка;

в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) при соблюдении условия неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех лет с даты его приобретения;

6) субсидии, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

соответствия и (или) увеличения объемов производства молока в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном и текущем финансовых годах;

неотчуждения в течение трех лет приобретаемого оборудования, машин и механизмов;

7) субсидии, указанные в пунктах 6 и 18 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения в течение трех лет приобретаемых основных средств;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

8) субсидии, указанные в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенных основных средств, используемых в рыбоводстве, холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, спецавтотранспорта, используемых в рыбоводстве, рыболовстве, рыбопереработке, в течение трех лет с даты их приобретения;

9) субсидии, указанные в пункте 15 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта в течение трех лет с даты предоставления субсидии;

10) субсидии, указанные в пункте 16 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при соблюдении следующих условий:

для сельскохозяйственных организаций, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех лет с даты ее приобретения;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 200 голов молочного направления, или свыше 500 голов мясного направления продуктивности, или осуществления производства продукции птицеводства;

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством (мясное, молочное скотоводство):

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех лет с даты ее приобретения;

наличия поголовья крупного рогатого скота свыше 50 голов молочного направления или свыше 100 голов мясного направления продуктивности;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающихся садоводством или виноградарством:

неотчуждения приобретенной сельскохозяйственной техники в течение трех лет с даты ее приобретения;

11) субсидии, указанные в пункте 17 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части, а также при условии неотчуждения приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота в течение трех лет с даты его приобретения;

12) субсидии, указанные в пункте 24 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части, а также:

в случае предоставления грантов "Агростартап" при соблюдении следующих условий:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

приобретения у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных животных общей численностью не более 5 условных голов;

осуществления расходов гранта по договорам, заключенным с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей), не состоящими в родстве (дети, супруги и родители) с главой и (или) членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

неотчуждения приобретаемых основных средств и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в течение пяти лет;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества и сельскохозяйственных животных, приобретаемых по грантовой поддержке, на срок действия соглашений;

в случае предоставления субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей части, а также:

приобретения основных средств, срок производства которых не ранее года, предшествующего году приобретения основного средства получателем субсидии;

неотчуждения в течение пяти лет приобретаемых основных средств, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

неотчуждения в течение пяти лет приобретаемых основных средств членом сельскохозяйственного потребительского кооператива имущества, приобретенного с участием средств государственной поддержки и переданного ему сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

включения в неделимый фонд кооператива имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

выполнения показателей эффективности, установленных соглашением о предоставлении государственной поддержки;

страхования имущества, приобретаемого с участием средств государственной поддержки, на срок действия соглашений, за исключением случаев их приобретения для последующей передачи членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

страхования членом сельскохозяйственного потребительского кооператива имущества приобретенного с участием средств государственной поддержки и переданного ему сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

в случае предоставления субсидий на осуществление текущей деятельности центрам компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей части, стандартов их деятельности, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также при выполнении показателей эффективности их деятельности;

13) субсидии, указанные в пункте 30 части 1 настоящей статьи, предоставляются получателям субсидий, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;

14) субсидии, указанные в пункте 38 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей части, а также если получатели субсидий осуществляют инновационную деятельность в сферах, определенных Областным законом от 28 ноября 2006 года № 591-ЗС "Об инновационной деятельности в Ростовской области", и их доля инновационной продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год составляет не менее 10 процентов от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, подтвержденная формой федерального либо регионального статистического наблюдения;

15) субсидии, указанные в пункте 50 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случае заключения получателями субсидий договора с государственной службой занятости населения Ростовской области об организации наставничества при трудоустройстве молодых специалистов;

16) субсидии, указанные в пункте 51 части 1 настоящей статьи, предоставляются поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

17) субсидии, указанные в пункте 52 части 1 настоящей статьи, предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области;

18) субсидии, указанные в пункте 61 части 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, а также при условии, что получатель субсидии осуществляет деятельность на территории Ростовской области;

19) субсидии, указанные в пункте 64 части 1 настоящей статьи, предоставляются при следующих условиях:

получатель субсидии отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

получатель субсидии (в том числе лицо, исполняющее функции его единоличного исполнительного органа) отсутствует в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пунктах 28, 29, 31-37, 40-44, 46, 47, 49, 52, 53, 55-57, 60, 62, 63, 66-68 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ростовской области.

4. Субсидии, указанные в пунктах 1-27, 30, 38, 39, 45, 48, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 64, 65, 69 части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 96 534 591,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 88 111 933,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 87 896 911,6 тыс. рублей, в том числе:

1) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 96 504 591,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 88 081 933,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 87 896 911,6 тыс. рублей, из них:

дотации на 2019 год в сумме 10 184 589,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 681 026,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 007 949,2 тыс. рублей;

субсидии на 2019 год в сумме 23 525 927,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 649 582,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 901 160,6 тыс. рублей;

субвенции на 2019 год в сумме 60 296 505,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 62 664 568,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 63 854 297,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на 2019 год в сумме 2 497 568,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 086 755,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 133 504,0 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2019 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Областному закону.

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в настоящей части, предоставляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ростовской области:

1) бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов, связанных с обеспечением депутатской деятельности в соответствии с Областным законом от 8 июня 1994 года № 1-ЗС "О статусе депутата Законодательного Собрания Ростовской области";

2) бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключаемыми в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области" между органами местного самоуправления и казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

3) бюджетам муниципальных образований "Белокалитвинский район", "Тацинский район", "Город Гуково", "Город Донецк", "Город Новошахтинск" и "Город Шахты" на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков;

4) бюджетам муниципальных образований "Город Батайск", "Город Донецк", "Город Гуково" на комплексное развитие моногородов и промышленных зон Ростовской области для софинансирования расходов областного бюджета, связанных со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

5) бюджету муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

6) бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения;

7) бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в размере 5 805,0 рубля на человека, на 2020 год - 6 037,5 рубля на человека, на 2021 год - 6 279,0 рубля на человека.

5. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

городских поселений (включая городские округа) на 2019 год в размере 2 857,0 рубля на человека, на 2020 год - 2 971,3 рубля на человека, на 2021 год - 3 090,0 рубля на человека;

сельских поселений на 2019 год в размере 1 952,1 рубля на человека, на 2020 год - 2 030,2 рубля на человека, на 2021 год - 2 111,4 рубля на человека.

6. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Ростовской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, муниципальным образованиям:

1) в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей ежегодно со сроком возврата в пределах соответствующего финансового года;

2) в 2019 году на погашение части долговых обязательств городских округов, возникших до 1 января 2019 года перед кредитными организациями, в сумме до 500 000,0 тыс. рублей со сроком возврата в течение трех лет.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на цели, предусмотренные настоящей статьей, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Бюджетные кредиты предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

Статья 10. Предоставление государственных гарантий Ростовской области

Утвердить Программы государственных гарантий Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Областному закону.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Ростовской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Областному закону.

2. Правительство Ростовской области вправе привлекать заемные средства в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом предельного объема государственного долга Ростовской области на 2019, 2020 и 2021 годы и верхнего предела государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2020 года, 1 января 2021 года и 1 января 2022 года.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в части расходов за счет средств дорожного фонда Ростовской области, является увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ростовской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 47 Областного закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ростовской области, выделенных в порядке, установленном Правительством Ростовской области, являются распоряжения Правительства Ростовской области, предусматривающие:

1) уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской области на суммы неиспользованных средств;

2) признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Правительства Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Областного закона:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 48 739,9 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 234 379,7 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 416 297,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные расходы" классификации расходов бюджетов, на увеличение отдельных бюджетных ассигнований на уровень инфляции;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 293 068,4 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 308 521,8 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 332 622,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на неотложные и чрезвычайные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

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