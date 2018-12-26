Закон города Севастополя от 25 декабря 2018 года № 467-ЗС "Об общественной палате города Севастополя"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 18 декабря 2018 года

Настоящий Закон, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"), регулирует порядок формирования и деятельности Общественной палаты города Севастополя (далее - Общественная палата).

Статья 1. Общие положения

1. Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Севастополя (далее - граждане), и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя (далее - некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя (далее - органы местного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории города Севастополя.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.

3. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами:

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;

2) законности;

3) равенства прав институтов гражданского общества;

4) самоуправления;

5) независимости;

6) открытости и гласности.

4. Общественная палата не является юридическим лицом, имеет бланк, печать и эмблему со своим наименованием.

5. Наименование "Общественная палата города Севастополя" не может быть использовано в наименованиях органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций.

6. Общественная палата имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города Севастополя, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций к своей работе;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам государственной власти города Севастополя при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городе Севастополе;

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации, а также общественными палатами (советами) внутригородских муниципальных образований города Севастополя, общественными советами при Законодательном Собрании города Севастополя и исполнительных органах государственной власти города Севастополя;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам (советам) внутригородских муниципальных образований города Севастополя, общественным советам при Законодательном Собрании города Севастополя и исполнительных органах государственной власти города Севастополя, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городе Севастополе;

6) проведения общественного контроля в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных федеральных нормативных правовых актов, Устава города Севастополя, настоящего Закона, других законов города Севастополя и иных нормативных правовых актов города Севастополя.

Статья 4. Регламент Общественной палаты

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;

2) сроки, процедура и порядок проведения заседаний Общественной палаты;

3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты;

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации";

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;

8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;

9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты.

Статья 5. Кодекс этики членов Общественной палаты

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее - Кодекс этики), определяющий обязательные для каждого члена Общественной палаты правила поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных на морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.

Статья 6. Член Общественной палаты

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 18 лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 настоящего Закона. В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.

6. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе заседаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

7. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

8. Члены Общественной палаты обязаны выполнять требования, предусмотренные Кодексом этики.

9. Член Общественной палаты на время участия в работе заседания Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты освобождается от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним места работы (должности).

10. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.

11. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.

12. Финансовое обеспечение выплаты компенсации расходов членам Общественной палаты, связанных с осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты, осуществляется за счет средств, предусмотренных аппарату Общественной палаты законом города Севастополя о бюджете города Севастополя на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Удостоверение члена Общественной палаты

1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение всего срока своих полномочий.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.

Статья 8. Состав Общественной палаты

1. Общественная палата формируется в составе 33 человек.

2. При изменении числа членов Общественной палаты правовые нормы об изменении числа членов Общественной палаты применяются при формировании Общественной палаты нового состава.

Статья 9. Порядок формирования Общественной палаты

1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Законодательное Собрание города Севастополя размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.

2. Информация о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты должна содержать:

1) требования, предъявляемые Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" к члену Общественной палаты и к некоммерческим организациям, имеющим право выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты;

2) перечень документов для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты, установленный частью 8 настоящей статьи;

3) дату начала и дату окончания приема представлений о кандидатурах в члены Общественной палаты и прилагаемых к ним документов.

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.

4. Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории города Севастополя.

5. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.

6. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

7. В течение 30 календарных дней со дня размещения Законодательным Собранием города Севастополя на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты осуществляется представление предложений о кандидатах в состав Общественной палаты:

1) Губернатору города Севастополя - от зарегистрированных на территории города Севастополя структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;

2) Законодательному Собранию города Севастополя - от зарегистрированных на территории города Севастополя некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;

3) в аппарат Общественной палаты - от местных и региональных общественных объединений, зарегистрированных на территории города Севастополя.

8. Кандидат в члены Общественной палаты представляет следующие документы:

1) копию решения коллегиального органа некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты, обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального органа - решение иного органа, обладающего в силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;

2) сведения о возрасте, гражданстве, месте жительства, неснятых или непогашенных судимостях, профессиональной и общественной деятельности кандидата в члены Общественной палаты;

3) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии на утверждение его членом Общественной палаты;

4) краткую информацию о деятельности некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты;

5) копию устава некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты;

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня ее представления;

7) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

8) согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку его персональных данных.

9. Губернатор города Севастополя в течение 10 календарных дней со дня окончания срока, установленного частью 7 настоящей статьи, в установленном нормативным правовым актом Губернатора города Севастополя порядке принимает решение об утверждении одной трети состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории города Севастополя структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

10. Законодательное Собрание города Севастополя в течение 10 календарных дней со дня окончания срока, установленного частью 7 настоящей статьи, в установленном Регламентом Законодательного Собрания города Севастополя порядке принимает решение об утверждении одной трети состава Общественной палаты из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории города Севастополя некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.

11. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором города Севастополя, и члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным Собранием города Севастополя, в течение 20 календарных дней со дня окончания срока, установленного частью 7 настоящей статьи, проводят заседание, на котором:

1) утверждают регламент проведения заседания (заседаний), форму и порядок голосования по кандидатурам, представленным в аппарат Общественной палаты от общественных объединений, указанных в пункте 3 части 7 настоящей статьи;

2) определяют состав остальной одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных в аппарат Общественной палаты от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории города Севастополя. В случае внесения менее необходимого для назначения числа членов Общественной палаты от местных общественных объединений, рассматриваются предложения о кандидатах в члены Общественной палаты от региональных общественных объединений, представители которых не вошли в состав Общественной палаты.

12. Заседание, указанное в части 11 настоящей статьи, считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Общественной палаты, утвержденных Губернатором города Севастополя, и более половины членов Общественной платы, утвержденных Законодательным Собранием города Севастополя.

13. Избранными в состав остальной одной трети членов Общественной палаты считаются кандидаты, набравшие большинство голосов от числа утвержденных членов Общественной палаты.

14. Решение об определении остальной одной трети членов Общественной палаты подлежит размещению в течение пяти дней со дня его принятия на официальном сайте Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Общественной палаты).

15. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через 10 календарных дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Губернатором города Севастополя и открывается старейшим членом Общественной палаты.

16. Не позднее чем за три календарных дня до дня проведения Общественной палатой нового состава установленного частью 15 настоящей статьи первого заседания аппарат Общественной палаты размещает на официальном сайте Общественной палаты информацию о дате, месте и времени его проведения, а также о новом составе Общественной палаты.

17. В случае если Общественная палата не будет сформирована в правомочном составе:

1) Законодательное Собрание города Севастополя в течение 15 дней после дня истечения срока, определенного частью 11 настоящей статьи, публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о возобновлении процедуры формирования Общественной палаты;

2) проводится процедура формирования Общественной палаты в порядке, установленном настоящей статьей, при этом сроки, установленные частями 7, 9-11 и 15 настоящей статьи, сокращаются наполовину.

18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного в соответствии с настоящей статьей, после дня возникновения обстоятельств, влекущих досрочное прекращение полномочий члена Общественной палаты:

1) Законодательное Собрание города Севастополя в течение 15 дней публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры доформирования Общественной палаты;

2) проводится процедура доформирования Общественной палаты в порядке, установленном настоящей статьей, при этом сроки, установленные частями 7 и 9-11 настоящей статьи, сокращаются наполовину;

3) решение об утверждении нового члена Общественной палаты принимают:

а) Губернатор города Севастополя, если член Общественной палаты, полномочия которого были досрочно прекращены, был утвержден Губернатором города Севастополя;

б) Законодательное Собрание города Севастополя, если член Общественной палаты, полномочия которого были досрочно прекращены, был утвержден Законодательным Собранием города Севастополя;

в) члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором города Севастополя и Законодательным Собранием города Севастополя, если член Общественной палаты, полномочия которого были досрочно прекращены, был определен членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором города Севастополя и Законодательным Собранием города Севастополя.

19. В выдвижении кандидатов в состав Общественной палаты для замещения вакантного места члена Общественной палаты не участвуют зарегистрированные на территории города Севастополя структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений и иные некоммерческие организации (в том числе региональные общественные объединения, местные общественные объединения), представители которых входят в состав Общественной палаты.

20. Срок полномочий нового члена Общественной палаты, утвержденного в соответствии с частью 18 настоящей статьи, истекает с прекращением срока полномочий действующего состава Общественной палаты.

21. После размещения Законодательным Собранием города Севастополя на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты доформирование Общественной палаты действующего состава не производится.

22. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего состава прекращаются.

Статья 10. Органы Общественной палаты

1. Органами Общественной палаты являются:

1) совет Общественной палаты;

2) председатель Общественной палаты;

3) комиссии Общественной палаты;

4) рабочие группы Общественной палаты.

2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих вопросов:

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;

2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты;

3) утверждение количества комиссий Общественной палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.

3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты.

4. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель (заместители) председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председателем совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;

3) назначает дату проведения внеочередного заседания Общественной палаты по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты;

4) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной палаты;

5) вносит в порядке, установленном частью 4 статьи 19 настоящего Закона, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты, а также об освобождении его от должности;

6) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;

7) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти города Севастополя, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории города Севастополя;

8) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики;

9) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной палаты;

10) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;

11) утверждает бланк, печать и эмблему Общественной палаты;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством города Севастополя и Регламентом Общественной палаты.

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием.

8. Председатель Общественной палаты:

1) организует работу совета Общественной палаты;

2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты по согласованию с советом Общественной палаты;

3) представляет Общественную палату в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Общественной палаты;

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством города Севастополя и Регламентом Общественной палаты.

9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане.

Статья 11. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;

3) неспособности его более четырех месяцев по состоянию здоровья или иным причинам участвовать в работе Общественной палаты;

4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух третей установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;

5) смерти члена Общественной палаты;

6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;

7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Закона со статусом члена Общественной палаты;

8) если по истечении 30 дней со дня первого заседания Общественной палаты он не приостановил членство в политической партии на срок осуществления полномочий члена Общественной палаты.

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).

Статья 12. Организация деятельности Общественной палаты

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.

3. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты.

4. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений, обращений и носят рекомендательный характер.

5. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулированной Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим Законом и иными законами города Севастополя, определяются Регламентом Общественной палаты.

6. В целях реализации задач, установленных статьей 2 настоящего Закона, Общественная палата вправе:

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"), Законом города Севастополя от 20 октября 2015 года № 192-ЗС "Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе" (далее - Закон города Севастополя "Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе"), настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами города Севастополя общественный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций города Севастополя, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории города Севастополя;

2) проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания города Севастополя, заседаниях Правительства Севастополя, коллегий исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городе Севастополе, содействие в обеспечении их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов.

7. Общественная палата, в соответствии с федеральным законодательством, формирует общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

8. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

Статья 13. Общественный контроль

1. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой на территории города Севастополя по собственной инициативе или в связи с обращениями граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

2. Член Общественной палаты или иное лицо, привлекаемое Общественной палатой к осуществлению общественного контроля, не допускается к его осуществлению при наличии конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.

3. Общественная палата осуществляет общественный контроль в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Законом города Севастополя "Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе", настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами города Севастополя.

4. Общественной палатой по результатам проведения общественного контроля может быть подготовлен итоговый документ в форме заключения, акта, протокола или иного документа в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и Законом города Севастополя "Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе".

Статья 14. Общественный мониторинг

1. Общественный мониторинг осуществляется по решению совета Общественной палаты, которое размещается аппаратом Общественной палаты на официальном сайте Общественной палаты в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения.

2. Информация о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и определения его результатов обнародуется в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

3. Общественной палатой по результатам проведения общественного мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, который подлежит обязательному рассмотрению органами государственной власти города Севастополя и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

4. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного мониторинга, обнародуется в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в том числе размещается аппаратом Общественной палаты на официальном сайте Общественной палаты.

5. В зависимости от результатов общественного мониторинга Общественная палата вправе инициировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, общественной проверки, общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством города Севастополя, - проведение иных общественных мероприятий.

Статья 15. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив

1. Общественная палата, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя, осуществляет сбор и обработку информации о гражданских инициативах граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

2. Общественная палата доводит до сведения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций информацию о выдвинутых гражданских инициативах путем её размещения в средствах массовой информации и на своем сайте.

Статья 16. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городе Севастополе

1. Общественная палата готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городе Севастополе (далее - ежегодный доклад Общественной палаты) в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты обеспечивает опубликование ежегодного доклада Общественной палаты в средствах массовой информации города Севастополя и размещает его на официальном сайте Общественной палаты.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется аппаратом Общественной палаты Губернатору города Севастополя, в Законодательное Собрание города Севастополя, председателю Севастопольского городского суда, прокурору города Севастополя, главному федеральному инспектору города Севастополя аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и в Общественную палату Российской Федерации.

4. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя и на заседании Правительства Севастополя.

Статья 17. Предоставление информации Общественной палате

1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти города Севастополя, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории города Севастополя, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Закона.

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти города Севастополя, органы местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную и (или) иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти города Севастополя, руководитель органа местного самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

4. Члены Общественной палаты имеют право принимать непосредственное участие в рассмотрении соответствующими органами поставленных в запросе Общественной палаты вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, с соблюдением требований, предусмотренных федеральными законами. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов Общественная палата должна быть извещена не позднее чем за три дня до заседания соответствующего органа.

Статья 18. Содействие членам Общественной палаты

1. Органы государственной власти города Севастополя, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", настоящим Законом, нормативными правовыми актами города Севастополя и Регламентом Общественной палаты.

2. Во исполнение целей и задач, установленных статьей 2 настоящего Закона, член Общественной палаты пользуется правом на прием в первоочередном порядке руководителями органов государственной власти города Севастополя, государственных органов города Севастополя, органов местного самоуправления, должностными лицами государственных предприятий, учреждений, организаций города Севастополя, учредителями которых выступают органы государственной власти города Севастополя.

Статья 19. Аппарат Общественной палаты

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением города Севастополя, имеющим печать, содержащую его наименование и изображение герба города Севастополя.

3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Правительства Севастополя по представлению совета Общественной палаты.

4. Предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты вносится советом Общественной палаты в Правительство Севастополя не позднее 10 календарных дней со дня проведения первого заседания Общественной палаты нового состава.

Статья 20. Порядок и размер компенсации расходов, понесенных членом Общественной палаты за счет собственных средств в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты

1. Член Общественной палаты вправе получить компенсацию расходов, понесенных за счет собственных средств в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты.

2. Член Общественной палаты по решению совета Общественной палаты может быть направлен на определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты, проводимых вне его постоянного места жительства.

3. Члену Общественной палаты компенсируются:

1) расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, кроме случаев предоставления члену Общественной палаты бесплатного жилого помещения или направления члена Общественной палаты в такую местность, откуда он, исходя из условий транспортного сообщения и характера осуществляемой деятельности, имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства;

2) расходы по проезду к месту проведения мероприятий, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты, и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте; расходы, связанные с оплатой услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) и по проезду из одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты направлен в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси).

4. Расходы, указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, компенсируются члену Общественной палаты в размере произведенных фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости стандартного одноместного номера в гостинице пребывания.

5. Расходы, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, компенсируются члену Общественной палаты в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами на:

1) воздушный транспорт - по тарифу экономического класса;

2) железнодорожный транспорт - по тарифу проезда в плацкартном вагоне;

3) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси).

6. Для компенсации расходов, указанных в части 3 настоящей статьи, член Общественной палаты по возвращении из поездки в трехдневный срок представляет руководителю аппарата Общественной палаты следующие документы:

1) заявление о компенсации расходов;

2) подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы;

3) копию решения совета Общественной палаты о направлении члена Общественной палаты для участия в мероприятии, связанном с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты;

4) копию паспорта (либо иного документа, удостоверяющего личность).

7. Расходы, указанные в части 3 настоящей статьи, компенсируются члену Общественной палаты в течение 10 рабочих дней со дня подачи всех документов, указанных в части 6 настоящей статьи.

8. Компенсация расходов, указанных в части 3 настоящей статьи, производится в пределах средств, выделяемых из средств бюджета города Севастополя на финансовое обеспечение аппарата Общественной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством города Севастополя.

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.

Статья 22. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов города Севастополя

Признать утратившими силу:

1) Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 136-ЗС "Об Общественной палате города Севастополя";

2) Закон города Севастополя от 29 мая 2015 года № 146-ЗС "О внесении изменений в Закон города Севастополя от 15 мая 2015 года № 136-ЗС "Об Общественной палате города Севастополя".

Статья 23. Переходные положения

1. Члены Общественной палаты, сформированной в соответствии с Законом города Севастополя от 15 мая 2015 года № 136-ЗС "Об Общественной палате города Севастополя" до дня вступления в силу настоящего Закона, продолжают осуществлять свои полномочия.

2. Действие настоящего Закона распространяется на деятельность Общественной палаты, формируемой после вступления настоящего Закона в силу.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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