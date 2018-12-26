Скандал в Житомире: Святого Николая назвали сепаратистом и уволили

В Житомире на Украине уволили исполнителя роли Святого Николая, обвинив его в сепаратизме. Об этом сообщила на свой странице в Facebook начальник управления культуры горсовета Житомира Нина Рябенко.

Скандал начался, когда активисты заметили, что в роли Святого Николая, принимающего гостей в специально поставленном домике рядом с центральной елкой города, выступает житомирский журналист Руслан Мороз. Член исполкома горсовета Вера Гринишина возмутилась, почему этот человек, "известный своими пророссийскими взглядами", исполняет роль Святого Николая? Между Гринишиной и Морозом завязалась перепалка, которая была записана на видео. Почему вдруг начался скандал, остается неясным, ведь Мороз выступает в роли Святого Николая на рождественских праздниках уже не первый год.

"Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", заявила Гринишина.

После конфликта Руслан Мороз вынужден был расстаться с ролью Святого Николая.

Обе стороны уже обратились с жалобой в полицию.