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26.12.2018 / 17:12
Среда обитания
В центре Москвы открылся большой рождественский магазин
Фото: "Путешествие в Рождество"
Фото: "Путешествие в Рождество"

На Тверской площади, прямо перед памятником Юрию Долгорукому, заработал настоящий рождественский магазин, одним своим видом погружающий в атмосферу праздника. Гостей встречают волшебная витрина с заснеженным городком, хозяин в бархатном камзоле и эльфы в разноцветных колпаках.
В магазине представлены разного вида и калибра Щелкунчики, музыкальные мобильные игрушки, расписанные вручную деревянные елочные украшения и многое другое. Здесь же - керамическая посуда из Италии и новогодние бокалы в технике "мурано".

Примечательно, что все населяющие магазин новогодние персонажи - ватные зайцы, лыжники, деревянные лошадки, и не только приехали в Москву как из разных уголков России, так и из разных стран Европы и мира. Магазин будет работать ежедневно вплоть до окончания городского фестиваля "Путешествие в Рождество" 13 января 2019 года.

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