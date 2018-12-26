В центре Москвы открылся большой рождественский магазин

На Тверской площади, прямо перед памятником Юрию Долгорукому, заработал настоящий рождественский магазин, одним своим видом погружающий в атмосферу праздника. Гостей встречают волшебная витрина с заснеженным городком, хозяин в бархатном камзоле и эльфы в разноцветных колпаках.

В магазине представлены разного вида и калибра Щелкунчики, музыкальные мобильные игрушки, расписанные вручную деревянные елочные украшения и многое другое. Здесь же - керамическая посуда из Италии и новогодние бокалы в технике "мурано".

Примечательно, что все населяющие магазин новогодние персонажи - ватные зайцы, лыжники, деревянные лошадки, и не только приехали в Москву как из разных уголков России, так и из разных стран Европы и мира. Магазин будет работать ежедневно вплоть до окончания городского фестиваля "Путешествие в Рождество" 13 января 2019 года.