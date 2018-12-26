В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек

Необычная авария произошла в Германии. Недалеко от населенного пункта Пфронтен в федеральной земле Бавария столкнулись две запряженные лошадьми повозки.

По данным полиции, инцидент произошел днем. Одна из повозок остановилась перед железнодорожными путями, а следовавший за ней второй экипаж, не успел затормозить и врезался в первую повозку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Stuttgarter Zeitung.

В результате пострадали 20 человек, в том числе и дети. Два пассажира получили серьезные травмы. Всем была оказана медицинская помощь. Сейчас проводится расследование происшествия.