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Рубрика: В мире

В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек

Необычная авария произошла в Германии. Недалеко от населенного пункта Пфронтен в федеральной земле Бавария столкнулись две запряженные лошадьми повозки.

Под Астраханью лошадь стала причиной ДТП с тремя пострадавшими

По данным полиции, инцидент произошел днем. Одна из повозок остановилась перед железнодорожными путями, а следовавший за ней второй экипаж, не успел затормозить и врезался в первую повозку. Об этом  сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Stuttgarter Zeitung.

В результате пострадали 20 человек, в том числе и дети. Два пассажира получили серьезные травмы. Всем была оказана медицинская помощь. Сейчас проводится расследование происшествия.

В мире Европа Германия
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