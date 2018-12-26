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26.12.2018 11:32
Рубрика: Власть

В Госдуме отреагировали на слова о наращивании оружия США у границ РФ

РФ готова оказать противодействие размещению оружия стран НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Россия готова к сдерживанию данной ситуации. Наши Вооружённые силы оснащены современными видами вооружений, и Военно-морской флот в том числе", - цитирует депутата RT.

Он отметил, что Альянс стремится разместить свои орудия как вблизи с сухопутными границами РФ, так и на морских рубежах, однако в последние годы на вооружение ВМФ поступило немало кораблей, которые могут противостоять возможной агрессии.

При этом Швыткин особо отметил, что ситуация вынуждает Россию защищаться, чтобы обеспечить свою безопасность, но "мы не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей".

Напомним, ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что США размещают системы высокоточного оружия в морских акваториях у границ России.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и НАТО Россия и США
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