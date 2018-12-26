В России создается новый управляемый ракетный комплекс

Новости

Израильский кнессет распущен перед выборами 22:13
Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики 21:47
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине 21:45
Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов" 21:17
В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера 20:59
ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области 20:46
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче 20:40
В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники 20:31
Цена нефти Brent превысила 52 доллара 20:24
В Москве клинику накажут за "женское обрезание" 20:23
NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни 20:17
Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической" 19:46
В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала" 19:43
Ливан пожалуется в Совбез ООН на действия Израиля 19:41
Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 19:14
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 19:03
СМИ: Украина передаст патриарху Константинопольскому усадьбу Януковича 18:59
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ 18:54
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 18:45
Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы 18:42
Квинси Промес близок к уходу из "Севильи" 18:42
Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики 18:39
Силуанов: снижение мировых цен на нефть не повлияет на доходы бюджета РФ 18:17
Путин: РФ должна повысить конкурентноспособность экономики 18:13
Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 21:03
Рубрика: Русское оружие

Одним ударом восьмерых

В России создается новый управляемый ракетный комплекс
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
О том, что тульское КБ приборостроения ведет работы по созданию перспективного управляемого ракетного оружия, говорили и раньше. А теперь это подтверждено официально.

Директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов в интервью агентству РИА Новости заявил, что действительно разрабатывается новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". О деталях он говорить не стал, сославшись на секретность.

В экспозиции "Ростеха" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" демонстрировался макет перспективного необитаемого боевого модуля "Эпоха", установленного на моделях БМП-2 и БМП-3.

Он был в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57, пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет" и, как тогда говорилось, нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат".

Главная отличительная особенность "Булата" по сравнению с хорошо известным "Корнетом" - размер. Комплекс "Булат" представляет собой пакет из восьми пусковых установок с малогабаритными ракетами.

Комплекс "Булат" - это пакет из восьми пусковых установок с управляемыми малогабаритными ракетами

Ракеты предназначены для поражения огневых точек, легкобронированной и небронированной боевой техники. Такие управляемые ракеты послужат прекрасным дополнением к мощному "Корнету".

Дело в том, что управляемые противотанковые ракеты достаточно дорогие изделия.

А на поле боя иногда требуется гарантированно поразить цель, стоимость которой, можно сказать, копеечная.

Например, мотоциклы или внедорожники, на которых любят разбойничать различные боевики.

Такие "шахид-мобили" представляют серьезную угрозу даже для регулярных воинских подразделений. Уничтожить эти цели в силу их высокой мобильности бывает очень непросто.

Конечно, можно выстрелить тем же "Корнетом" и попасть, но это будет стрельбы из пушки по воробьям. Тут и пригодится малогабаритная и относительно дешевая управляемая ракета комплекса "Булат".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Испытание "Авангарда" завершилось полным успехом

Интерес представляет и орудие ЛШО-57 - это тоже новинка. Изначально оно проектировалось как легкий буксируемый автоматический гранатомет калибром 57-мм. И предназначалось для ВДВ.

Хотя испытания прошли успешно, и крупнокалиберный гранатомет десантникам очень понравился, в силу каких-то причин он в серию не пошел, в крылатую пехоту не поступил.

Но конструкторы от него не отказались, а переработали в автоматическую артиллерийскую систему, обозначив как легкое штурмовое орудие калибра 57-мм, откуда и название ЛШО-57.

Пушка имеет несколько различных боеприпасов, предназначенных для поражения живой силы на открытом месте, находящейся в укрытиях, бронированной техники и укрепленных огневых точек.

Предполагается, что ЛШО-57, как и "Булат" в составе боевого необитаемого модуля "Эпоха", будут устанавливаться на современные и перспективные боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Помимо ракетных и артиллерийских систем разрабатывается противолодочная авиабомба нового поколения "Загон-2" и авиационный боеприпас, как сказано, повышенной эффективности.

Русское оружие Вооружение России Компании Госкорпорации Ростех Оружие XXI века
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
На Украине закончилось военное положение
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию