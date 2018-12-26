В России создается новый управляемый ракетный комплекс

О том, что тульское КБ приборостроения ведет работы по созданию перспективного управляемого ракетного оружия, говорили и раньше. А теперь это подтверждено официально.

Директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов в интервью агентству РИА Новости заявил, что действительно разрабатывается новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". О деталях он говорить не стал, сославшись на секретность.

В экспозиции "Ростеха" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" демонстрировался макет перспективного необитаемого боевого модуля "Эпоха", установленного на моделях БМП-2 и БМП-3.

Он был в варианте с оснащением 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57, пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет" и, как тогда говорилось, нового перспективного управляемого ракетного комплекса "Булат".

Главная отличительная особенность "Булата" по сравнению с хорошо известным "Корнетом" - размер. Комплекс "Булат" представляет собой пакет из восьми пусковых установок с малогабаритными ракетами.

Комплекс "Булат" - это пакет из восьми пусковых установок с управляемыми малогабаритными ракетами

Ракеты предназначены для поражения огневых точек, легкобронированной и небронированной боевой техники. Такие управляемые ракеты послужат прекрасным дополнением к мощному "Корнету".

Дело в том, что управляемые противотанковые ракеты достаточно дорогие изделия.

А на поле боя иногда требуется гарантированно поразить цель, стоимость которой, можно сказать, копеечная.

Например, мотоциклы или внедорожники, на которых любят разбойничать различные боевики.

Такие "шахид-мобили" представляют серьезную угрозу даже для регулярных воинских подразделений. Уничтожить эти цели в силу их высокой мобильности бывает очень непросто.

Конечно, можно выстрелить тем же "Корнетом" и попасть, но это будет стрельбы из пушки по воробьям. Тут и пригодится малогабаритная и относительно дешевая управляемая ракета комплекса "Булат".

Интерес представляет и орудие ЛШО-57 - это тоже новинка. Изначально оно проектировалось как легкий буксируемый автоматический гранатомет калибром 57-мм. И предназначалось для ВДВ.

Хотя испытания прошли успешно, и крупнокалиберный гранатомет десантникам очень понравился, в силу каких-то причин он в серию не пошел, в крылатую пехоту не поступил.

Но конструкторы от него не отказались, а переработали в автоматическую артиллерийскую систему, обозначив как легкое штурмовое орудие калибра 57-мм, откуда и название ЛШО-57.

Пушка имеет несколько различных боеприпасов, предназначенных для поражения живой силы на открытом месте, находящейся в укрытиях, бронированной техники и укрепленных огневых точек.

Предполагается, что ЛШО-57, как и "Булат" в составе боевого необитаемого модуля "Эпоха", будут устанавливаться на современные и перспективные боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Помимо ракетных и артиллерийских систем разрабатывается противолодочная авиабомба нового поколения "Загон-2" и авиационный боеприпас, как сказано, повышенной эффективности.