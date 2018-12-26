В списке невыездных оказались почти 100 тысяч москвичей

Перед Новым годом в числе невыездных оказались почти 100 тысяч москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФССП России по Москве.

"На начало декабря под ограничением права выезда находились 93 тысячи должников, - рассказали в столичном управлении службы судебных приставов. - Наиболее часто эту меру применяют в отношении должников по алиментным платежам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным услугам, кредитам, уголовным и административным штрафам".

Списки невыездных продолжают расти. "За 11 месяцев этого года судебными приставами УФССП по Москве вынесено более 214 тыс. постановлений о временном ограничении должников на выезд из Российской Федерации (действуют в течение 6 месяцев или до оплаты долга - прим.)", - сообщили в ведомстве. Число таких постановлений в Москве в этом году выросло на 60 процентов. За 10 лет общее число невыездных должников только в Москве выросло в 30 раз.

Поэтому Пограничная служба ФСБ России рекомендовала тем, кто желает на новогодние праздники выехать за рубеж, заблаговременно проверить себя на наличие долга на сайте судебных приставов и как минимум за неделю до предполагаемого выезда решить вопрос с выплатой задолженности и отменой ограничения выезда. Решение вопроса срочной отмены ограничения непосредственно в пункте пропуска после оплаты долга не дает гарантий отмены ограничения выезда в тот же день, предупредили в Погранслужбе. Как сообщили "РГ" в управлении ФССП России по Москве, в этом году не планируется вводить дежурство судебных приставов на новогодние праздники в аэропортах, как было раньше. Даже если человек погасит долг в аэропорту, потребуется определенное время на то, чтобы ограничение было снято и документ дошел до пограничной службы. По закону на это отводится до суток. Поскольку дежурных приставов в аэропортах не будет, на месте никто не поможет ускорить процесс.