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26.12.2018 11:52
Рубрика: Происшествия

В списке невыездных оказались почти 100 тысяч москвичей

Текст: Владислав Куликов

Перед Новым годом в числе невыездных оказались почти 100 тысяч москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФССП России по Москве.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"На начало декабря под ограничением права выезда находились 93 тысячи должников, - рассказали в столичном управлении службы судебных приставов. - Наиболее часто эту меру применяют в отношении должников по алиментным платежам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным услугам, кредитам, уголовным и административным штрафам".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Списки невыездных продолжают расти. "За 11 месяцев этого года судебными приставами УФССП по Москве вынесено более 214 тыс. постановлений о временном ограничении должников на выезд из Российской Федерации (действуют в течение 6 месяцев или до оплаты долга - прим.)", - сообщили в ведомстве. Число таких постановлений в Москве в этом году выросло на 60 процентов. За 10 лет общее число невыездных должников только в Москве выросло в 30 раз.

Поэтому Пограничная служба ФСБ России рекомендовала тем, кто желает на новогодние праздники выехать за рубеж, заблаговременно проверить себя на наличие долга на сайте судебных приставов и как минимум за неделю до предполагаемого выезда решить вопрос с выплатой задолженности и отменой ограничения выезда. Решение вопроса срочной отмены ограничения непосредственно в пункте пропуска после оплаты долга не дает гарантий отмены ограничения выезда в тот же день, предупредили в Погранслужбе. Как сообщили "РГ" в управлении ФССП России по Москве, в этом году не планируется вводить дежурство судебных приставов на новогодние праздники в аэропортах, как было раньше. Даже если человек погасит долг в аэропорту, потребуется определенное время на то, чтобы ограничение было снято и документ дошел до пограничной службы. По закону на это отводится до суток. Поскольку дежурных приставов в аэропортах не будет, на месте никто не поможет ускорить процесс.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов
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