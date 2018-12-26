В Вене туристов агитируют посетить окраины города

Администрация Вены приняла решение провести масштабную рекламную кампанию, чтобы убедить туристов посетить достопримечательности на окраинах столицы и за ее пределами, сообщает телеканал ORF.at.

"Для многих туристов кафедральный собор Святого Стефана, дворец Хофбург и многие музеи являются подчас единственной целью путешествия. С помощью целевой рекламы мы хотим побудить гостей посетить достопримечательности за пределами центра Вены, который обычно переполнен, - заявил директор департамента туризма Норберт Кеттнер.

По его словам, туристы получат детальную информацию о достопримечательностях, расположенных в других городских районах, а также в округе Вены. Там тоже много интересных находок для иностранцев. Это позволит разгрузить центральную часть города, особенно в праздничные дни, и сделать ее более комфортной для местных жителей.

По данным департамента туризма, в период с января по ноябрь текущего года в Вене было зафиксировано 14,8 миллиона ночевок в отелях, что на 5,1 процента больше по сравнению с прошлым годом. За этот период владельцы гостиниц получили прибыль в размере 620,7 миллиона евро.