Великобритания заинтересовалась преследованиями христиан

МИД Великобритании изучит случаи преследования христиан по всему миру. На основе исследования будут подготовлены рекомендации правительству.

"Мы можем и должны сделать больше для поддержки верующих в странах Ближнего Востока, Африки и Азии", - сказал министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант. Он отметил, что в прошлом году более 3 тысяч христиан были убиты из-за своей веры.

А представитель британского правительства по вопросам религии Тарик Ахмад рассказал, что его семья 70 лет назад была вынуждена покинуть Индию из-за преследований на религиозной почве. За минувший год во всем мире 215 миллионов христиан подвергались гонениям, пишет ТАСС.