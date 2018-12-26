Военные предприятия Украины внесены в список санкций РФ

Власти России составили расширенный санкционный список, в который попали украинские граждане и компании. Перечень пополнился 245 физическими лицами и семью организациями. Постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Ограничения предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Новые ограничения коснулись предприятий оборонного и энергетического секторов, таких как концерн "Укроборонпром" и военно-торговое предприятие "Укрспецэкспорт". В отношении оборонных предприятий введены "специальные экономические меры".

Меры распространяются в том числе на мэра Одессы Геннадия Труханова, первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового, депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и других украинских общественных деятелей.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов ранее подчеркнул, что не Москва начала подобную практику и РФ лишь реагирует на недружественную политику киевских властей.