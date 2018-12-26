Высокоточные пули основных российских калибров появятся в 2019 году

В России появятся высокоточные боеприпасы для стрелкового оружия. Это произойдет уже в 2019 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея Абрамова, речь идет о пулях основных калибров, которые используются в России.

Он рассказал, что работа по этим боеприпасам ведется. Точной информации и подробности пока не озвучены, сказано лишь о том, что "здесь есть над чем подумать". Сергей Абрамов отметил, что в следующем году появятся "хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия".

Также он сообщил о работе над созданием нового 40-миллиметрового гранатометного выстрела, который будет отличаться повышенной эффективностью. Предполагается, что этот боеприпас окажется способен на предконтактный или управляемый дистанционный подрыв возле цели.