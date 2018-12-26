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26.12.2018,  
11:55
Текст:  Руслан Мельников

Высокоточные пули основных российских калибров появятся в 2019 году

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В России появятся высокоточные боеприпасы для стрелкового оружия. Это произойдет уже в 2019 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея Абрамова, речь идет о пулях основных калибров, которые используются в России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Он рассказал, что работа по этим боеприпасам ведется. Точной информации и подробности пока не озвучены, сказано лишь о том, что "здесь есть над чем подумать". Сергей Абрамов отметил, что в следующем году появятся "хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия".

Также он сообщил о работе над созданием нового 40-миллиметрового гранатометного выстрела, который будет отличаться повышенной эффективностью. Предполагается, что этот боеприпас окажется способен на предконтактный или управляемый дистанционный подрыв возле цели.

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