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26.12.2018,  
11:53
Текст:  Антон Валагин

ЗРК "Тор-М2" хорошо показал себя в Сирии

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Мобильный зенитный комплекс "Тор-М2" по результатам боевого применения в Сирии зарекомендовал себя эффективным средством борьбы с различными воздушными целями.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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- Будут продолжена поставка в войска ЗРК "Тор-М2". Он зарекомендовал себя - в том числе в Сирии, - как одно из эффективных средств борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, - рассказал в интервью "Красной звезде" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Генерал добавил, что в 2019 году планируется перевооружить зенитную ракетную бригаду средней дальности Сухопутных войск на систему ПВО "Бук-М3".

Мобильный комплекс ПВО "Тор-М2" предназначен в первую очередь для защиты войсковых колонн на марше. Гусеничная машина с 16 ракетами может вести огонь на ходу, реагируя на появление воздушной угрозы за 4,6 секунды. Одновременно "Тор" может обстреливать четыре цели в радиусе 16 километров и на высоте до 10 км.

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