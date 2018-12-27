Грызлов: Украина не выполнила обязательства по обмену пленных в Донбассе

Украина не выполнила обязательства по обмену пленных в Донбассе, считает постоянный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Он сделал соответствующее заявление по итогам видеоконференции участников подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"Представители Киева стали делать заявления о необходимости обмена. С их стороны это пустые слова, потому что украинская сторона не выполнила свои прошлогодние договоренности по возвращению удерживаемых лиц в рамках обмена", - подчеркнул российский постпред, которого цитирует РИА Новости.

Борис Грызлов добавил, что Донецк и Луганск точно выполнили свои обязательства, а Киев свои обязательства нарушил.