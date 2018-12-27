Комитет РСПП по экологии провел самое представительное заседание за 10 лет

25 декабря состоялось итоговое заседание комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию (КЭП РСПП). В нем приняли участие представители ведущих промышленных компаний страны, чиновники минприроды и минпромторга РФ.

В повестке представительного собрания значились актуальные вопросы реализации национального проекта "Экология", а также аспекты совершенствования природоохранного законодательства, подведение итогов 2018 года и постановка задач на 2019-й.

Надо отметить, что впервые за десять лет работы комитета в его заседании приняли участие представители минприроды России. Это вызвано прежде всего пристальным вниманием к вопросам экологии Президента России, обозначившего, что "с 2019 года начинается переход предприятий на современные наилучшие доступные технологии. В первую очередь это - 300 промышленных предприятий, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее 60%".

Сегодня в центре внимания промышленности, отмечалось на заседании, остро стоят вопросы перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), выбор модели углеродного регулирования и совершенствование законодательства по обращению с отходами.

Среди выступивших на заседании комитета важную информацию донес до аудитории директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Андрей Колодкин. По его словам, с 2019 года для предприятий, которые осуществляют переход на НДТ и получают комплексные экологические разрешения, меры государственной поддержки начинают действовать полностью.

Колодкин также напомнил, что внедрение принципов НДТ не только снизит негативное воздействие на окружающую среду, но и технологически перевооружит производства. Это простимулирует формирование конкурентоспособной российской промышленности.

- В уходящем году проделана огромная совместная работа, принят целый ряд важнейших нормативных актов и намечены дальнейшие шаги на пути обеспечения экологической безопасности, - заявил, взяв слово в дискуссии, первый заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию, генеральный директор минерально-химической компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев. - В наступающем году этот процесс будет продолжен. Хотел бы поблагодарить минприроды и минпромторг за конструктивный диалог с промышленностью по всем ключевым вопросам, который в итоге позволит обеспечить достижение поставленных целей в сфере экологии. Я также хотел бы выразить благодарность всем компаниям, принявшим в этом году активное участие в работе комитета.