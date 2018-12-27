Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года

Оргкомитет утвердил дату проведения Международного финансового конгресса. Мероприятие пройдет 3-5 июля 2019 года.

Организатором конгресса в 2019 году станет Банк России.

Площадка МФК объединяется экспертов финансовой отрасли. В мероприятии традиционно участвуют представители ЦБ РФ, зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупных банков, профессиональных объединений.

В 2018 году внимание участников МФК привлекли актуальные проблемы отрасли, регулирование и надзор на финансовых рынках, взаимодействие элементов финансовой системы для ее устойчивости и экономического роста.

Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.