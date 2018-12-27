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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

27.12.2018 12:59
Текст: Кира Камнева

Опрос: Большинство россиян ориентированы копить, а не тратить

Молодые россияне в возрасте 26-30 лет наиболее амбициозны в части сбережений - в ближайшие три года они рассчитывают накопить 3,6 миллиона рублей, показало исследование инвестсервиса Yammi. В среднем люди такого возраста сразу откладывают 36 тысяч рублей, а затем добавляют к ним примерно по 12 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Соотечественники постарше (31-35 лет) планируют накопить за три года 960 тысяч рублей. Как полагают авторы исследования, в этом возрасте люди обзаводятся семьей, и у них остается меньше свободных денег для сбережений. Вновь "наращивают обороты" россияне к 41-45 годам - планы по накоплениям в этом возрасте примерно такие же, как у людей 26-30 лет, за три года они рассчитывают отложить около 3 миллионов рублей.

Сорокалетние придерживаются принципа "лучше меньше, да больше". Как показал опрос, люди старше 41 года предпочитают сразу откладывать 400 тысяч рублей - самую большую сумму среди всех возрастов. Затем раз в два месяца они добавляют к этой сумме примерно по 15 тысяч рублей. К этому возрасту, отмечают авторы исследования, людям удается обустроить быт, и у них появляется больше возможностей для накоплений.

"Финансовые ожидания молодых менее амбициозны, но они готовы с большим упорством достигать цели, - отметил исполнительный директор FinEx, партнер Yammi Владимир Крейндель. - А вот люди в возрасте, наоборот, мечтают о стабильности и хотят видеть результат, вкладывая больше денег, чем усилий". Индекс потребительского доверия ВЦИОМ показал, что две трети россиян ориентированы на сберегательное поведение. О необходимости сократить повседневные расходы говорят 64 процента. А быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24 процента.

Опрос Аналитического центра НАФИ показал, что выросла доля россиян, с недоверием относящихся ко всем сберегательным и инвестиционным инструментам - 22 процента считают их формами мошенничества. По сравнению с прошлым годом таких недоверчивых стало на 5 процентов больше.
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Каждый десятый россиянин считает "финансовой пирамидой" банк, предлагающий вклады под 7 процентов годовых, 7 процентов придерживаются такого мнения о паевом инвестиционном фонде, сообщающем о 35 процентах доходности за предыдущий год, а 3 процента видят "пирамиду" в общем фонде банковского управления, предлагающем сертификаты долевого участия.

"Изменилось восприятие самого феномена "пирамиды", - отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. - Если 5-10 лет назад россияне обычно затруднялись в выборе ответа, то сегодня они чаще относят все сберегательно-инвестиционные инструменты, даже не имеющие признаков мошенничества, к "финансовым пирамидам". Начиная с 90-х годов население сталкивалось с разными формами мошеннических схем, которые трансформировались во времени. Это объясняет рост подозрительности ко всем инструментам вложения денежных средств".

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