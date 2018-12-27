Как и миллионы работающих в Китае женщин, 25-летняя Трейси Лю едет домой на метро. Однако в то время как большинство ее сверстников разговаривают по телефону или друг с другом, Лю, которая работает в офисе в Пекине, коротает время за чтением английских романов на Mint Reading. Это программа для чтения англоязычной литературы, разработанная компанией Chengdu Chaoyouai Education Technology и встроенная в приложение китайской социальной сети WeChat.

Чтобы купить контент на Mint Reading, Лю тратит 149 юаней (21,4 доллара) - обычно это позволяет ей прочитать три романа за 100 дней. Это интерактивное приложение отличается от других тем, что оно позволяет не только читать книги, но и работать над словарным запасом и узнавать новое, говорит Лю, сосредоточившись на следующей главе "Великого Гэтсби", классического произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, вышедшего в 1925 году.

Как только Лю регистрируется в курсе, она просматривает список новых слов, читает главу, а затем отвечает на вопросы по ней. Что действительно мотивирует ее, так это последний шаг, когда надо поделиться прогрессом дня, то есть разместить в своей ленте WeChat количество прочитанных слов.

"Я слишком занята, чтобы найти время для чтения книг и самосовершенствования, - говорит Лю. - Время, проведенное в дороге, фактически дает мне возможность учиться. А когда я делюсь своим прогрессом, я показываю друзьям, что усердно занимаюсь, и это приносит мне много лайков в WeChat".

Лю и Mint Reading - лишь один пример взаимодействия миллионов людей и стартапов, которые стремятся занять нишу в экономике, основанной на знаниях. Этот сегмент экономики в Китае быстро растет, и самое главное в нем - платный контент.

Аналитик пекинской интернет-консалтинговой компании Analysys Сюэ Юнфэн говорит, что теперь клиенты охотно платят за виртуальный контент, тогда как раньше они были готовы к этому только в том случае, если к нему прилагалась какая-либо физическая составляющая.

"Уровень доходов растет, появляются новые способы оплаты, и теперь пользователи более охотно платят за контент, который им нравится", - говорит Сюэ.

Статистика подтверждает тот факт, что рынок платного онлайн-образования в Китае находится на пороге бума. В прошлом году объем этой отрасли составил более 4,9 миллиарда юаней, что на 300 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, сказано в недавнем отраслевом отчете консалтинговой компании iResearch.

Судя по тому, как постепенно растет осведомленность об этом рынке и число пользователей, готовых платить за высококачественные образовательные услуги, рынок платного онлайн-образования в Китае будет поддерживать относительно высокие темпы роста в течение следующих трех лет. К 2020 году его объем составит 23,5 миллиарда юаней, говорится в отчете.

Согласно его данным, в таких традиционных отраслях, как издательское дело, образование, медиа и смежных с ними отраслях ожидается снижение темпов роста, в то время как квалифицированные кадры перейдут в сферу образовательных услуг, где монетизация происходит быстро и есть большой потенциал для роста.

С одной стороны, образовательный рынок будет расширяться. С другой стороны, он ограничивается отдельными пользователями и диапазоном допустимых для одного клиента транзакций целевых пользователей. Со временем темпы его роста снизятся и станут стабильными, сказано в отчете.

Директор и главный экономист исследовательского института финансов Гуань Цинъю считает, что потребление знаний в Китае неуклонно растет благодаря увеличению числа людей со средним уровнем дохода и росту потребления.

"Контент, который предлагается сегодня, не может удовлетворить рыночный спрос. Будущее за специальными знаниями, - заявил Гуань на конференции, посвященной вопросам оплаты, которая прошла в Пекине в июне. - Сейчас на рынке достаточно хороших каналов оплаты, но не хватает качественного контента. А люди на самом деле готовы платить за него".

Самой большой проблемой для поставщиков платного образовательного контента была необходимость производить его регулярно, а не потребительский спрос, говорит Гуань.

В отчете, опубликованном Академией общественных наук КНР и издательством "Академия общественных наук", говорится, что большинству потребителей платного образовательного контента от 21 до 40 лет. Эти миллениалы, родившиеся в 1980-х и 1990-х годах, они в основном живут в городах первого и второго эшелона и зарабатывают от 5000 до 8000 юаней в месяц. Эти молодые люди обычно работают на начальных позициях или менеджерами среднего звена в компаниях, которые предъявляют более высокие требования к практическим навыкам и знаниям. Однако их свободное время очень ограничено, и им не по силам проходить длительные курсы. Кроме того, им сложно выбрать необходимый контент из огромного количества, которое есть в онлайне. Именно в этом случае в игру вступает качественный платный контент, с его помощью молодые люди получают доступ к учебному материалу, который им действительно нужен.

К концу прошлого года рынок платного онлайн-образования насчитывал 188 миллионов пользователей по сравнению с 93 миллионами пользователей в 2016 году, говорится в отчете.

Предвидя бум на рынке, все больше компаний обратились к этому направлению, а некоторые уже пожинают плоды. Платформа для обмена аудиозаписями Ximalaya стала быстро развиваться после того, как в 2016 году она начала делать платный контент, чтобы побудить специалистов продавать свои знания онлайн. Например, платный музыкальный курс доцента Шанхайской консерватории Тяня Имяо собрал более 13 миллионов просмотров на платформе Ximalaya, что сделало Тяня новой интернет-знаменитостью.

По данным компании по исследованию рынка iiMedia Research, 63,6 процента опрошенных потребителей платного контента стремятся получить профессиональные знания, а 50,3 процента платят за контент из личного интереса.

"По мере того как приходит новая эпоха платного образовательного контента в интернете, платформы будут постоянно предлагать качественный контент, чтобы удовлетворить растущую потребность людей учиться на протяжении всей жизни, - говорят в iiMedia. - Но в ближайшем будущем конкуренция в сегментах рынка также станет более жесткой".