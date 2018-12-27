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Рубрика: В мире

Почти 90 процентов поездов в Каталонии разрисованы граффити

Текст: Юрий Когалов

Вагоны поездов уже давно стали излюбленным местом для творчества уличных художников. На сегодняшний день из 270 составов, курсирующих по Каталонии, 87 процентов покрыты различными граффити. Избавиться от этих рисунков и надписей довольно сложно, ведь это дорогостоящая процедура, чтобы придать вагонам первоначальный вид, придется потратить миллионы евро.

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В автономии на эти цели ежегодно выделяется 10 миллионов, однако справиться с проблемой не получается. Художники используют любой благоприятный момент, чтобы оставить свой след на транспортном средстве. Некоторые увлекаются настолько, что становятся вандалами, после нападения которых поезд больше не может функционировать (закрашенными оказываются даже окна в кабине машиниста).

Как отмечают в транспортной компании Renfe, если раньше граффити появлялись по ночам на поездах, отогнанных в депо, то теперь все чаще для этого устраивают настоящий налет средь бела дня. В определенный момент кто-то в вагоне дергает стоп-кран, состав останавливается на перегоне, где его уже ждет целая бригада художников. За несколько минут, что требуются машинисту на выполнение действий согласно аварийному протоколу, прежде чем снова отправится в путь, они успевают раскрасить до 40 процентов поверхности поезда. Подвергаются нападению составы также во время остановок на станциях, что неоднократно фиксировалось камерами безопасности.

Только в этом году железнодорожный оператор Renfe подал 1800 жалоб на действия граффитчиков. Они создают неудобства не только компании, но и пассажирам - из-за задержек в пути (пострадало два миллиона человек).

Как отмечают специалисты, удалить краску с вагонов можно, но используемые при этом химические вещества тоже наносят ущерб, они влияют на крепость металла, делают его более пористым.

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Кстати, именно борьба с граффити в поездах стала первым этапом в борьбе с преступностью в Нью-Йорке в 1980-х годах. Глава метрополитена Дэвид Ганн стал выпускать на линию лишь те составы, где не было ни одного рисунка или надписи. В конце каждого маршрута вагоны полностью отмывались. Ганн также обратился к уличным художникам с негласным посланием, призывающим прекратить их заниматься разрисовыванием вагонов. Известен случай, когда он дал граффитчикам раскрасить поезд (на это у них ушло три дня), а затем просто закрасил их "творчество". В конце концов, борьба с граффити, безбилетниками и различными мелкими правонарушениями (эту политику проводил уже мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани) позволили серьезно сократить количество серьезных преступлений.

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