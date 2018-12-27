Поздравить близких с Новым годом можно будет с помощью Сбербанка

В предпраздничной суете одна из самых сложных задач - поиск оригинальных подарков. И вот тут помощь приходит с неожиданной стороны.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"

Каждый декабрь большинство из нас проживает по давно устоявшейся схеме: мы с нетерпением ждем приближения праздников, продумываем новогоднее меню и программу развлечений, украшаем елку, выкраиваем время на поиск и покупку подарков для родных и друзей. А вот выбор подарков - один из самых сложных пунктов в предновогоднем плане, ведь близкого человека всегда хочется порадовать и удивить.

Но как это сделать, когда сувениры и сладости всем надоели, а сокровенные желания близких мы можем и не знать? Хорошая альтернатива - это подарочный сертификат на благотворительность. Он подарит самое редкое и желанное - ощущение сказки и исполнение детской мечты. Каждый сможет сам выбрать кому оказать поддержку: детям, нуждающимся взрослым, помочь сохранить природу или развивать культуру.

Ближе к Новому году чудес ждут даже взрослые. Для детей же это по-настоящему волшебная пора - они ждут подарков, чудес и внимания близких. В России более 600 тысяч детей инвалидов, ожидающих помощи прямо сейчас. Благотворительные фонды стараются улучшить их жизнь в раннем детстве, чтобы в будущем у детей появился шанс строить свою жизнь самостоятельно.

Как правило, за детьми с особенностями развития ухаживают родители. Это сильно ограничивает их возможность работать и накопить на специальные занятия по развитию малыша.

Дети с особенностями развития зачастую не знают, как справляться с самыми обычными вещями: покупать продукты, общаться с людьми, ориентироваться в городе. Такие дети остаются за закрытыми дверями специальных учреждений практически без шансов на новую жизнь.

Помочь таким детям призвана, например, программа "Добрый новогодний подарок" благотворительного фонда "Вклад в будущее". Все пожертвования будут переданы на оплату специальных занятий, которые помогут детям научиться общаться с окружающим миром. Они освоят основные бытовые навыки, преодолеют психологические барьеры и в конце концов станут самостоятельными.

Самое главное, что у "Доброго новогоднего подарка" есть реальные результаты - множество счастливых детей, которые осуществили мечту и справились со своими трудностями.

Девушка Настя из Дубенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, смогла пройти обучение в фотостудии, параллельно с учёбой в школе. В это время девочку очень поддерживала ее личный наставник и профессиональный фотограф Елена. Настя стала заниматься ещё и видеосъемкой и укрепилась в желании связать свою профессиональную жизнь с творчеством. В итоге она поступила на факультет кино и фотографии Тульского колледжа искусств. А несколько месяцев назад девушка получила свой первый заказ - снимала настоящий показ мод.

Возможность участвовать в благотворительности существует давно. Но теперь благодаря специальной акции Сбербанка появилась возможность подарить не просто добро и заботу, но и ощущение настоящего семейного праздника.

Сервис "Сбербанк Вместе" дает возможность поздравить близких с Новым годом и оказать помощь тем, кто особенно в этом нуждается. Новогодний благотворительный сертификат позволяет превратить добрые слова и поздравления в нечто большее - счастье, здоровье или даже жизнь.

Благотворительную акцию активно поддержали знаменитости, на своих страницах в социальных сетях они пишут о выборе в пользу доброго подарка вместо традиционных сладостей и сувениров. Благотворительный сертификат приносит радость близким и заботу тем, кто в ней особенно нуждается в Новом году. Среди тех, кто подарил близком сертификат: актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская, актер Денис Косяков и певица Дакота.

Чтобы подарить благотворительный сертификат необходимо выполнить несколько простых шагов на сайте "Сбербанк Вместе":

• выбрать историю одного из фондов;

• ввести свое имя, имя получателя, текст поздравления и сумму пожертвования;

• выбрать оформление для сертификата;

• совершить пожертвование;

• отправить полученный сертификат адресату.

Желание помогать другим - отличное качество, а формировать хорошие привычки с нового года очень удобно. Сделать 2019 годом ключевых перемен для того, чья история вас тронула можно всего за несколько секунд и тогда новогодние куранты прозвучат для вас по-новому и совершенно точно чудо придет и к вам.

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