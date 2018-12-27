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27.12.2018 / 14:17
Среда обитания
ГМИИ им. А.С.Пушкина и "Республика" выпустили коллекцию с фрагментами живописных шедевров
Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина
Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина

Пушкинский музей и магазин "Республика" накануне праздников предлагают свою версию новогоднего подарка: кусочек произведения искусства, перенесенного на повседневную вещь, которую можно носить с собой на протяжении всего дня. Мировые шедевры Гогена, Руссо, Матисса, Дюрера, и не только, переместились на сумки-шоперы, тетради, блокноты, значки или, например, пеналы из современного экологичного материала. И, как любое произведение искусства, подарочная коллекция имеет свою цветовую гамму, которая складывается из четырех оттенков: персикового, пыльно-розового, чернильно-синего и неаполитанского желтого. Оригиналы всех помещенных на сувениры шедевров можно увидеть в выставочных залах Пушкинского музея.

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