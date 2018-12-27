Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров

Президент Владимир Путин обратился к правительству и руководству регионов с предложением снять устаревшие ограничения, влияющие на работу волонтеров.

Выступая на заседании Госсовета, посвященного развитию волонтерского движения, он отметил подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах и социальных учреждениях.

"В этой связи обращаюсь к правительству, к главам регионов: в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние, по большому счету уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения", - сказал глава государства.

Ранее в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтерства до 2025 года. Документ определяет основные направления развития волонтерства, что позволит обеспечить системный подход к поддержке добровольческих инициатив.