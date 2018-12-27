Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России

В Российской Федерации работают над созданием беспилотного боевого модуля для уничтожения низколетящих дронов. Модуль можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный конструктор Подольского электромеханического завода по программе "Самум" Умахан Умаханов. Он добавил, что модуль можно будет применять как на бронетехнике, так и на надводных кораблях. Что касается самой артустановки "Самум", то существует два ее варианта: артиллерийский и артиллерийско-ракетный. Их отличие в высоте и дальности поражения.

Генеральный конструктор Умахан Умаханов добавил, что время создания беспилотного модуля, способного уничтожать дроны, зависит от получения заказа. Если предприятие его получит, то весь срок работ займет от двух до трех лет, начиная от разработки и заканчивая началом серийного производства.