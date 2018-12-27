Губернатор Подмосковья исполнит детские новогодние мечты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял эстафету президента страны Владимира Путина и стал участником благотворительного проекта "Мечтай со мной", нацеленного на исполнение желаний тяжелобольных детей.

В рамках этого проекта в Кремлевском дворце, где под руководством главы государства проходило заседание Госсовета по вопросам развития волонтерства, поставили новогоднюю елку, украшенную бумажными шарами. В каждом шарике была спрятана заветная мечта одного из детей с тяжелым недугом.

Участники Госсовета - губернаторы регионов - могли сорвать шарик, чтобы затем исполнить детское желание.

Андрей Воробьев сорвал с елки три шара. Как стало известно "РГ", спрятанные в них мечты принадлежат мальчику и двум девочкам. Парень просит, чтобы дед Мороз помог ему организовать личную встречу с группой "БИ-2" и певицей Славой, одна девочка мечтает о карьере певицы и ждет в подарок микрофон, а вторая хочет сняться в кино.

Эти мечты губернатор исполнит в ближайшее время.