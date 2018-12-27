Под Костромой трое детей погибли при пожаре в частном доме

Трое детей погибли во время пожара в частном жилом доме в деревне Игумново Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на улице Молочной в деревне Игумново Буйского района поступило в 00:20 27 декабря. На место выехали сотрудники Буйского пожарно-спасательного гарнизона. Они боролись с огнем больше четырех часов. Однако здание пострадало очень серьезно. В результате пожара огнем оказалась уничтожена кровля, дом внутри выгорел.

- Трое детей погибли при пожаре в деревне Игумново. В доме проживала семья из пяти человек, - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, пожар начался в хозяйственной пристройке к дому. В огне погибли три девочки 2001, 2005 и 2015 годов рождения.

Когда начался пожар, глава семьи был на работе. В доме оставались его беременная жена и трое детей. Женщина сумела покинуть горящий дом через окно, но спасти детей не смогла.

Полностью потушить пожар удалось к 4:45 утра. По факту ЧП назначена доследственная проверка.