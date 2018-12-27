Новости

На Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 09:30
В Якутии четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе 09:29
В Хабаровском крае мать и трое детей погибли в пожаре 09:24
В Петербурге из-за прорыва трубы перекрыли Московский проспект 09:01
Появилось видео старта ракеты с космодрома Восточного 08:58
Американские фондовые индексы подскочили в цене 08:55
В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау 08:41
Под Костромой трое детей погибли при пожаре в частном доме 08:35
В ЕАО из-за недостатка угля начались проблемы с отоплением 08:18
Санкции усугубили ситуацию со здравоохранением в КНДР 07:13
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР 06:48
Трамп прибыл на базу ВВС Рамштайн в Германии 06:33
На Камчатку придет новый циклон 06:19
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь км 05:58
На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:53
С Восточного запустили ракету "Союз-2.1а" с 28 спутниками 05:49
Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году 05:47
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев 05:14
В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков 05:08
Амурских детей могли заразить гепатитом С в других регионах 04:43
В Японии казнены два преступника 04:38
Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак 04:33
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими 04:02
В Мексике во время праздника были застрелены пять членов одной семьи 03:39
Bloomberg: Торговые переговоры США и КНР пройдут в начале января 03:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 08:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой трое детей погибли при пожаре в частном доме

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Трое детей погибли во время пожара в частном жилом доме в деревне Игумново Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Бурятии трое детей погибли на пожаре

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на улице Молочной в деревне Игумново Буйского района поступило в 00:20 27 декабря. На место выехали сотрудники Буйского пожарно-спасательного гарнизона. Они боролись с огнем больше четырех часов. Однако здание пострадало очень серьезно. В результате пожара огнем оказалась уничтожена кровля, дом внутри выгорел.

- Трое детей погибли при пожаре в деревне Игумново. В доме проживала семья из пяти человек, - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, пожар начался в хозяйственной пристройке к дому. В огне погибли три девочки 2001, 2005 и 2015 годов рождения.

Когда начался пожар, глава семьи был на работе. В доме оставались его беременная жена и трое детей. Женщина сумела покинуть горящий дом через окно, но спасти детей не смогла.

Полностью потушить пожар удалось к 4:45 утра. По факту ЧП назначена доследственная проверка.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев