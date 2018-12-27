Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса

В Москве будет снижен торговый сбор для малого и среднего бизнеса. Закон на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ касается предпринимателей, работающих в помещениях менее 300 кв. м.

Таким образом, ведущие бизнес в торговых залах до 50 кв. м будут платить сбор на 10% меньше, от 50 до 300 кв. м - 2-10% соответственно. Те, у кого площадь больше 300 кв. м, заплатят 75 рублей за каждый кв. м площади торгового зала.

В Москве торговый сбор был введен 1 июля 2015 года. Ставки для объектов с торговыми залами не более 50 кв. м составляли от 21 тысячи до 60 тысяч рублей в зависимости от района. Закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.