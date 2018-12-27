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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В следующем году ярмарка Non/fiction пройдет в Гостином дворе

Текст: Мария Воронова

В 2019 году международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет в Гостином Дворе. Об этих изменениях сообщил в своем микроблоге Facebook член экспертного совета Non/fiction Александр Гаврилов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Сидели дома у Василия Бычкова, сочиняли новую ярмарку non/fictioN21. Место действия Гостиный Двор, сроки примерно те же. Кажется, договорились, что позовем еще двух участников в Экспертный Совет (а может быть, что и трех). Если вдруг у кого есть идеи по развитию и усовершенствованию всенародно любимого нонфика, непременно сообщайте", - написал Гаврилов.

В этом году юбилейная книжная ярмарка, специальным гостем которой стала Италия, в последний раз прошла в Центральном Доме художника на Крымском Валу. Ранее сообщалось, что в 21-й раз Non/fiction пройдет в Манеже, так как здание ЦДХ передадут Третьяковской галерее 31 марта 2019 года. Однако из-за того, что в указанные даты (традиционно ярмарка приходится на начало декабря) в Манеже продлится другая выставка, место для книжной ярмарки пришлось поменять.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Ярмарка Non/fiction
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