В следующем году ярмарка Non/fiction пройдет в Гостином дворе

В 2019 году международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет в Гостином Дворе. Об этих изменениях сообщил в своем микроблоге Facebook член экспертного совета Non/fiction Александр Гаврилов.

"Сидели дома у Василия Бычкова, сочиняли новую ярмарку non/fictioN21. Место действия Гостиный Двор, сроки примерно те же. Кажется, договорились, что позовем еще двух участников в Экспертный Совет (а может быть, что и трех). Если вдруг у кого есть идеи по развитию и усовершенствованию всенародно любимого нонфика, непременно сообщайте", - написал Гаврилов.

В этом году юбилейная книжная ярмарка, специальным гостем которой стала Италия, в последний раз прошла в Центральном Доме художника на Крымском Валу. Ранее сообщалось, что в 21-й раз Non/fiction пройдет в Манеже, так как здание ЦДХ передадут Третьяковской галерее 31 марта 2019 года. Однако из-за того, что в указанные даты (традиционно ярмарка приходится на начало декабря) в Манеже продлится другая выставка, место для книжной ярмарки пришлось поменять.