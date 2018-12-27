На Камчатку придет новый циклон

Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение. В связи с приближением очередного циклона на горных территориях края становится лавиноопасно.

Сход снежных масс с 28 по 30 декабря возможен в Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также на территории Кроноцкого заповедника. Лавины могут сойти и с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Специалисты Главного управления МЧС России по региону рекомендуют жителям и гостям Камчатки в ближайшее время воздержаться от посещения лавиноопасных склонов и просят внимательно следить за местонахождением детей.