В Хабаровске возбудили дело по факту взрыва гранаты в магазине

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в магазине стройматериалов в Хабаровске. Производство начато по п "е" ч 2 ст 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ЧП произошло вечером 27 декабря на территории торговой базы в Железнодорожном районе города. Мужчина попытался ограбить магазин строительных материалов, однако продавщица оказала ему сопротивление. На шум борьбы прибежали еще двое сотрудников магазина и попытались защитить женщину.

В этот момент злоумышленник достал предмет, внешне похожий на гранату, и взорвал его. В результате нападавший погиб, трое сотрудников магазина госпитализированы с различными ранениями в краевую клиническую больницу №2. Врачи проводят обследование, по предварительным данным, состояние пострадавших нетяжелое.

Сейчас на месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками МВД. Изымаются улики, устанавливается личность нападавшего.