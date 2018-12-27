В Якутии четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе "Лена" в Нерюнгринском районе Якутии.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила, что в среду вечером на участке дороги между поселками Чульман и Серебряный Бор легковой автомобиль Volkswagen Passat врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик. Легковушка мчалась на большой скорости.

В сообщении отмечено, что в результате ДТП погибли водитель иномарки 1986 года рождения и три пассажира: один - 1992 года рождения, двое - 1979 года рождения.

Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что в момент аварии стояла ясная погода, без осадков и с хорошей видимостью.

Водитель грузовика пояснил полицейским, что ехал на подъем со скоростью примерно 20 километров в час. Задние габаритные огни были включены.

В сообщении пресс-службы отмечается также, что перед поездкой мужчина прошел предрейсовый осмотр и инструктаж, а также получил путевой лист. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.