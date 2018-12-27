Биатлонист Филимонов выиграл спринт на "Ижевской винтовке"

В Удмуртии продолжаются ежегодные всероссийские соревнования по биатлону "Ижевская винтовка". В программу второго дня входила лишь одна гонка - мужской спринт на 10 км.

Ее победителем стал Вадим Филимонов, представляющий ХМАО. Он преодолел дистанцию за 24:56,4 секунды, допустив при этом два промаха. Вторым также с двумя неточными выстрелами стал москвич Максим Цветков, отставший на 1,1 секунды. Замкнул тройку еще один спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа Иван Томилов - он тоже промахнулся дважды, отстав от первого места на 21,1 секунды.

Это вторая мужская спринтерская гонка, состоявшаяся в рамках соревнований, первую накануне выиграл Алексей Слепов. Спринт у женщин состоится завтра, а завершится "Ижевская винтовка" 29 декабря.