В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов

В Сибае источником загрязнения воздуха и неприятных запахов, от которых почти месяц страдали местные жители, эксперты назвали Сибайский завод буровых реагентов. В связи с этим работу предприятия приостановили.

По данным управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии, эксперты Сибайского территориального комитета Минэкологии Башкирии обнаружили, что в выбросах завода в несколько раз превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.

Суд признал Сибайский завод буровых реагентов виновным в нарушении правил охраны атмосферного воздуха и решил приостановить его деятельность на 90 суток, чтобы за это время руководитель устранил нарушения.

Судебные приставы опечатали предприятие и в течение полутора месяцев будут контролировать исполнение судебного решения.

Напомним, в Сибае люди задыхались от ужасного смога, который окутал город в декабре.