Жителя Перми заподозрили в убийстве супруги

В следственном отделе по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства 28-летней жительницы микрорайона Кислотные дачи. По подозрению в совершении преступления задержан ее 29-летний муж.

Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, женщина проживала вместе с мужем в квартире по улице Уссурийской. С 12 декабря 2018 года пермячка перестала выходить на связь со своими родственниками и знакомыми. Супруг пропавшей сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, и где она находится, неизвестно.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий было обнаружено тело пропавшей с телесными повреждениями. По предварительным данным, в один из дней первой половины декабря 2018 года в квартире, где проживали супруги, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил жену. От полученных травм она скончалась.

После этого подозреваемый предпринял меры к уничтожению следов преступления и сокрытию тела - положил его в багажник автомобиля, который припарковал на одной из автостоянок Дзержинского района города. Там его и обнаружили волонтеры, занимавшиеся поиском женщины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.