В России разработали мишени для имитации роя беспилотников

Специалисты Ижевского электромеханического завода "Купол" создали мишенный комплекс, который позволит зенитчикам отрабатывать отражение групповых атак беспилотников.

Когда на тебя летит такая стая беспилотников, отбиться почти невозможно, но мы уже учимся. Создан мишенный комплекс "Адъютант", имитирующий атаку роя дронов. Фото: depositphotos.com

Борьба с беспилотными летательными аппаратами, которые часто называют дронами, что по-английски означает трутень, оказалась делом весьма непростым. У всех на памяти дроны-квадракоптеры, зависавшие над одним из британских аэродромов и полностью парализовавшие его работу. Сбить их так и не смогли.

Беспилотные летательные аппараты воспринимались сначала как просто продвинутые игрушки. Большим спросом пользовались так называемые квадрокоптеры - беспилотники вертолетного типа с четырьмя винтами.

Сегодня созданы аппараты, имеющие шесть, восемь и более винтов.

Такие, кстати, использовались для атаки на британский авиапорт.

Очень любят квадрокоптерами пользоваться журналисты-фотографы. Действительно, с их помощью можно получить очень эффектную съемку. Но такие же аппараты могут использоваться для несанкионированного наблюдения и даже для проведения диверсионных действий.

Например, президента Венесуэлы совсем недавно пытались убить при помощи легких беспилотников, начиненных взрывчаткой. Теракт был предотвращен, можно сказать, по счастливой случайности.

Еще большую опасность представляют боевые беспилотники. Сначала казалось, что для их уничтожения достаточно включить аппаратуру радиоэлектронной борьбы и просто заглушить сигналы управления этими аппаратами.

Но выяснилось, что есть дроны, летающие в автоматическом режиме по заранее заданной программе, не связанной с внешним управлением. Против них радиоэлектронная борьба не работает. Наконец, в тактике ведения беспилотной войны появилось такое понятие, как атака роем. И самые современные системы ПВО оказались бессильны.

Поэтому разработка мишенного комплекса под названием "Адъютант", имитирующего полет и атаку стаи трутней, весьма актуальна. Всего два оператора одновременно могут поднять в воздух до шести воздушных целей и управлять ими в едином поле.

При этом отметки, возникающие на экранах радаров ПВО, показывают практически все беспилотники, которые сегодня имеются на вооружении различных армий мира. То есть одни операторы создают нужную конфигурацию мишени, а другие - операторы комплексов ПВО по ним работают.

Кроме имитации беспилотников комплекс "Адъютант" может имитировать и крылатые ракеты

Создается обстановка, максимально приближенная к боевой. Одни беспилотники при этом летят низко, другие высоко, скорость тоже может быть разной.

Как сообщил информагентству ТАСС директор проекта "Мишенные комплексы" Ижевского предприятия Игорь Иванов, изначально "Адъютант" создавался для обеспечения учебно-боевых стрельб зенитных ракетных комплексов "Тор". Однако, по словам Иванова, в процессе разработки инженеры "Купола" нашли более широкое применение "Адъютанту".

"Когда мы получили результат, то поняли, что "Адъютант" нужен не только "Тору". Он нужен всем абсолютно, начиная от переносных зенитных ракетных комплексов, далее - комплексам ближней дальности, малой дальности, средней дальности, и вот недавно мы отработали по системам большой дальности в ближней зоне поражения", - рассказал директор проекта.

Кроме имитации беспилотников мишени комплекса "Адъютант" могут имитировать все типы крылатых ракет. То есть летать на всех режимах и со всеми перегрузками, которые испытывает реальная крылатая ракета.

Заданная высота полета мишени составляет 100 метров - это безопасная высота для раскрытия парашюта, на котором она приземляется. Однако для учебно-боевых стрельб мишень может летать гораздо ниже, как и реальные крылатые ракеты условного противника. Директор проекта отметил, что для повышения заметности у мишени предусмотрены места крепления уголковых или линзовых отражателей. Без применения отражателей, уточнил Иванов, заметность мишени сопоставима с самыми малозаметными воздушными целями. Без линзы эффективная поверхность рассеяния мишени - порядка 0,1 м, с линзой - до 1 метра.

Отмечается, что все параметры мишени прошли проверку в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери.

Изготовитель нового мишенного комплекса - завод "Купол" - является производителем зенитных ракетных комплексов семейства "Тор". Новейшим представителем этого семейства является "Тор-М2", который поставляется в российские войска с 2016 года. Комплекс выпускается в арктическом варианте "Тор-М2ДТ", первые машины этого типа уже начали поступать военным.