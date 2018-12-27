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27.12.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении студентов стройотряда, приехавших из разных регионов России для работы по прокладке электрических сетей.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, ЧП произошло в июле 2017 года. По версии следствия, 38-летний житель Калининграда оказывал услуги по организации и доставке комплексного горячего питания энергокомпании, на объектах которой работали студенты.

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Мужчина действовал от имени своего отца - индивидуального предпринимателя. Как считают следователи, производство и раздача готовых блюд в период с 18 по 20 июля 2017 года велись с нарушением санитарных норм и правил. В результате 54 студента получили пищевые отравления, четверо из них лечились в стационаре областной инфекционной больницы.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку потерпевших было много и проживают они в разных регионах страны - в Москве и Московской области, в Ленинградской, Калининградской, Ростовской, Курской, Архангельской, Ульяновской, Волгоградской, Кировской, Брянской, Владимирской, Оренбургской, Тульской областях, республиках Башкортостан, Мордовия, Дагестан, Саха-Якутия, Ингушетия, Чувашской Республике и Краснодарском крае.

Несмотря на выводы комиссионных судебно-медицинских экспертиз и проверки регионального управления Роспотребнадзора, обвиняемый не признал свою вину. Однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы прокурор утвердил обвинение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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