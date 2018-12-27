Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране

Главному правлению МЧС России по Санкт-Петербургу по итогам 2018 года присвоено звание лучшего в стране.

Как сообщают в петербургском управлении МЧС, высокую оценку спасатели Северной столицы получили за проведение знаковых городских и международным мероприятий. Самым крупным из них стал чемпионат мира по футболу.

В местах массового скопления людей не было допущено никаких серьезных ЧП и во многом это заслуга петербургских спасателей.

К слову, в грядущие новогодние каникулы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, равно как и другие спасательные подразделения страны, будет работать в усиленном режиме.

Итоги года в МЧС России традиционно подводят к 27 декабря, в этот день отмечается профессиональный праздник - День спасателя. Дата выбрана не случайно. Именно 27 декабря 1990 года было принято постановление правительства РСФСР о создании Российского корпуса спасателей.