В Петербурге из-за прорыва трубы перекрыли Московский проспект

В Петербурге на одной из ключевых магистралей города, Московском проспекте, прорвало трубу с кипятком. Дорога закрыта для движения автотранспорта, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В компании "Теплосеть", на балансе которой находится трубопровод, сообщили "РГ", что сообщение о технологическом нарушении поступило в 6.15 утра.

Участок, где произошло ЧП, находится у дома №10-12 по Московскому проспекту. Дефект обнаружен на трубе диаметром 500 миллиметров.

Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады, которые пытаются локализовать дефект. В шести близлежащих домах понизилась температура, но горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Компания планирует окончить работы до 3 часов ночи 28 ноября. Все это время на участке Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до улицы Садовой может быть ограничено движение автотранспорта.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что в районе места аварии прямо на дороге лопнул асфальт, и кипяток залил проезжую часть. Из-за пара ограничена видимость даже на тех участках Московского проспекта, что находятся значительно южнее.