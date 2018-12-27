Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.12.2018,  
11:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Тральщик "Валентин Пикуль" завершил вахту в Средиземном море

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота "Валентин Пикуль" возвращается домой. Корабль выполнил все боевые задачи в Средиземном море.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Каспийская флотилия приступила к перебазированию в Дагестан

"Валентин Пикуль" находился в Средиземном море с августа нынешнего года в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ, сообщает ТАСС. Как прокомментировали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, сейчас корабль завершает прохождение проливов Дарданеллы и Босфор. Потом он направится к берегам Новороссийска. Именно здесь находится пункт его постоянного базирования.

"Валентин Пикуль" - морской тральщик проекта 266МЭ, бортовой номер 770. Предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, разведки, прокладки фарватеров в минных полях. Водоизмещение - 750 тонн. Длина - 61 метр, ширина - 10,2 метра. Автономность плавания - 15 суток. Экипаж - 68 человек. Стоит радиолокационное, радиоэлектронное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. На борту - переносной зенитный ракетный комплекс "Стрела-2".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
На строящемся БДК "Петр Моргунов" запустили первый дизель-генератор 26.12.2018
Огонь! Россияне оценили календарь от Минобороны 25.12.2018
надводные корабли
Перспективные американские эсминцы лишатся "ракетной артиллерии" 04.12.2018
Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года 20.11.2018
Средиземное море
Фрегаты ЧФ отразили воздушную атаку в Средиземном море 20.11.2018
Учения в Средиземном море показали на видео 14.09.2018