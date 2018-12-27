Тральщик "Валентин Пикуль" завершил вахту в Средиземном море

Тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота "Валентин Пикуль" возвращается домой. Корабль выполнил все боевые задачи в Средиземном море.

"Валентин Пикуль" находился в Средиземном море с августа нынешнего года в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ, сообщает ТАСС. Как прокомментировали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, сейчас корабль завершает прохождение проливов Дарданеллы и Босфор. Потом он направится к берегам Новороссийска. Именно здесь находится пункт его постоянного базирования.

"Валентин Пикуль" - морской тральщик проекта 266МЭ, бортовой номер 770. Предназначен для проводки за тралами кораблей и судов, разведки, прокладки фарватеров в минных полях. Водоизмещение - 750 тонн. Длина - 61 метр, ширина - 10,2 метра. Автономность плавания - 15 суток. Экипаж - 68 человек. Стоит радиолокационное, радиоэлектронное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. На борту - переносной зенитный ракетный комплекс "Стрела-2".