В Ростовской области при пожаре погибли двое взрослых и ребенок

В городе Шахты Ростовской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, ЧП случилось в половине шестого утра по улице Свердлова. Огонь быстро распространился на площади в 70 квадратных метров одноэтажного глинобитного дома.

В ликвидации пожара участвовали 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Несмотря на то, что пожарные потушили огонь в течение получаса, были жертвы. Погибли двое взрослых и трехлетний ребенок.

Еще троих детей удалось спасти - двух 15-летних подростков и пятилетнего мальчика. Причины пожара выясняются.