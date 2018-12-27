Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками

Модернизированный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил возможность управлять и наводить на цель беспилотные летательные ударные аппараты. Для этой цели машина, поставляемая лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе завода ПАО "Роствертол", оснащение Ми-28НЭ новым оборудованием расширяет сферы применения воздушного судна и делает его еще более востребованным на мировом рынке. Кроме того, по сравнению с предыдущими версиями обновленный "Ночной охотник" получил новую обзорно-прицельную станцию с лазерной системой наведения ракет, а также новые дальнобойные ракеты.

В частности, вертолет получил новую противотанковую управляемую ракету "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволяет поражать бронетехнику на расстоянии до 10 километров. Модернизированный Ми-28НЭ также получил управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 килограммов.

Изменения также затронули ходовую часть - мощность двигателя и лопастей. За счет инноваций улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата, повысилась крейсерская скорость машины и расширились ее возможности по выполнению фигур сложного пилотажа.

Кстати

В Ростове-на-Дону также проведена модернизация ударных вертолетов Ми-35М и Ми-35П. Они получили современную обзорно-прицельную систему с матричным тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером. Новый цифровой пилотажный комплекс улучшит управляемость, повысит устойчивость вертолетов, а модернизированный ПВК повысит точность поражения целей.